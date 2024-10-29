Bu ilçede herkes toplanıp ritüel yaptı: Cumhuriyet için 'sinsin ateşi' yakıldı

29 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:26

Ankara'nın Güdül ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi geleneksel yöntemlerle kutlanıyor. Halk Cumhuriyet için yakılan 'sinsin ateşi' etrafında kültürel ritüel yaşıyor. 'Sinsin ateşi'nin birlik ve beraberliği simgelediği belirtildi.

Türkiye​'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor. Ankara​'nın Güdül ilçesinde Cumhuriyet Bayramı​'nın 101. Yılı geleneksel yöntemlerle kutlandı. 29 Ekim’de bu yıl Cumhuriyet coşkusu ve birlik sembolü olarak yanan sinsin ateşi, vatandaşların bir araya getirerek kültürel ritüelin yaşatılmasını sağladı.

''SİNSİN İÇİN İŞTEN İZİN ALIP GELDİM''

Her yıl düzenli olarak Güdül'e geldiğini belirten Ceren Doğan, "Yıllardır süren bir gelenek. Ben de burada doğup büyüdüğüm için çocukluğumdan beri hep geliyorum. Bugün de işten izin alıp geldim. Özellikle sinsin için. Kaçırmak istemiyordum. Normalde Ankara'da yaşıyorum merkezde. İşten izin alıp özellikle geldim" dedi.

Yüz yıldır süregelen bu geleneğin devam etmesini temenni eden Cahit Gökmen ise, "Geleneksel olarak atalarımızın devam ettirdiği bir gelenek bu. Biz devam ettiriyoruz. Bizden sonraki geleneksel olarak çocuklarımız, torunlarımız, onlar da devam ettirecek. İnşallah yüzyıllar boyu devam eder bu gelenek" ifadelerini kullandı.

''BİR EĞLENCE TÜRÜ''

Sinsin ateşi hakkında bilgi veren Serkan Baykal ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dediği günden bu yana her sene iki gün boyunca Cumhuriyet atışı yapmaktadır. Buranın yerli halkı birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu kutluyor. Avcılar Derneği önce gösterilerini yapıyor. Daha sonrasında da sinsin ateşi yakılarak oyunlar oynanıyor. Bu oyunlar da Cumhuriyet'in ilanını temsilen mutluluk açısından oynanan bir eğlence türüdür" diye konuştu.

SİNSİN ATEŞİNİN BÖLGE HALKI İÇİN ÖNEMİ

Sinsin ateşi, bölge halkı için sadece bir bayram kutlaması değil; aynı zamanda bir dayanışma ve birlik geleneğini simgeliyor. Cumhuriyet Bayramı'na özgü bu etkinlikte ateş etrafında söylenen türküler ve sergilenen halk oyunları, Güdül'ün kültürel mirasını ve Cumhuriyet ruhunu yaşatmaya devam ediyor.