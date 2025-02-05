Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Tuğçe Tayfur ayrıntısı dikkat çekti

05 Şubat 2025 17:29 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:32

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Yeğeni Şirin Gözalıcı, ”Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi." diyerek vasiyetin detaylarını verdi.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un servetinin yaklaşık üç milyar lira olduğu öne sürülmüştü. Çocukları arasında miras kavgaları devam ederken, Ferdi Tayfur'un hem yeğeni hem de menajeri olan Şirin Gözalıcı, ünlü ismin vasiyetini açıkladı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ AÇIKLANDI

Şirin Gözalıcı paylaşımında, ”Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız, halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisi ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz guru duyuyoruz.” dedi.

TUĞÇE TAYFUR'UN İSMİ GEÇMEDİ

Yazının imza kısmında Ferdi Tayfur’un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul ve Tayfur’un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur’un adı yer alırken; Tuğçe Tayfur ve Timur Tayfur’un ismi geçmedi.

FERDİ TAYFUR'UN MİRASI NE KADAR?

Ferdi Tayfur'un 80 daire, 7 villa, Marmaris’te "cennetim" olarak adlandırdığı bir ada ve birçok gayrimenkulü olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 3 milyar liralık mirası, sanatçının 5 çocuğu bulunuyor.