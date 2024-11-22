Türkiye Fotoğraf Vakfı yeni döneme hızlı başladı: Fotoğraf çekimi sanattır, emektir!

22 Kasım 2024 21:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:22

Fotoğraf dünyasının etkili kurumlarından, Türkiye Fotoğraf Vakfı’nda 2024-2025 etkinlik dönemi başladı. Geçtiğimiz dönemlerde fotoğraf camiasının önemli isimlerini Fotosohbet etkinliklerinde ağırlayan vakfın bu hafta da iki değerli konuğu vardı: Fahri Sarrafoğlu ve Şener Tekci...

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İstanbul​ Seyyahı Fahri Sarrafoğlu, “Bakmak ve Görmek, Fotoğrafta Mor İnek” isimli söyleşi ile hem bakış açımızı genişletti hem de olaylara ve olgulara daha farklı açıdan ve farkındalık ile bakabilme yeteneği üzerinde durdu.

Belgesel çalışmaları ile tanıdığımız ve fotoğraflarında insan - mekan ilişkisini ve zorlu çalışma koşullarını yansıtan Fotoğraf​ Sanatçısı Şener Tekçi ise üç ayrı sunumu ile uzun yıllarını verdiği işlerini bizimle paylaştı. “Zor iş, Ateşten Gömlek, Emek”.

Etkinliğin moderatörü Zübeyir Süğlün, Fotosohbet programının her hafta çarşamba günü düzenlendiğini ve herkesin katılımına açık olduğunu paylaştı.

Söyleşinin sonunda her iki katılımcıya Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın yayını olan Fotosfer Dergisi hediye edildi. Fotoğrafseverler bu yayını www.fotosfer.org internet sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilir.