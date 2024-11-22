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Türkiye Fotoğraf Vakfı yeni döneme hızlı başladı: Fotoğraf çekimi sanattır, emektir!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 21:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:22
Türkiye Fotoğraf Vakfı yeni döneme hızlı başladı: Fotoğraf çekimi sanattır, emektir!

Fotoğraf dünyasının etkili kurumlarından, Türkiye Fotoğraf Vakfı’nda 2024-2025 etkinlik dönemi başladı. Geçtiğimiz dönemlerde fotoğraf camiasının önemli isimlerini Fotosohbet etkinliklerinde ağırlayan vakfın bu hafta da iki değerli konuğu vardı: Fahri Sarrafoğlu ve Şener Tekci...

İstanbul​ Seyyahı Fahri Sarrafoğlu, “Bakmak ve Görmek, Fotoğrafta Mor İnek” isimli söyleşi ile hem bakış açımızı genişletti hem de olaylara ve olgulara daha farklı açıdan ve farkındalık ile bakabilme yeteneği üzerinde durdu.

Türkiye Fotoğraf Vakfı yeni döneme hızlı başladı: Fotoğraf çekimi sanattır, emektir! - 1. Resim

Belgesel çalışmaları ile tanıdığımız ve fotoğraflarında insan - mekan ilişkisini ve zorlu çalışma koşullarını yansıtan Fotoğraf​ Sanatçısı Şener Tekçi ise üç ayrı sunumu ile uzun yıllarını verdiği işlerini bizimle paylaştı. “Zor iş, Ateşten Gömlek, Emek”.

Türkiye Fotoğraf Vakfı yeni döneme hızlı başladı: Fotoğraf çekimi sanattır, emektir! - 2. Resim

Etkinliğin moderatörü Zübeyir Süğlün, Fotosohbet programının her hafta çarşamba günü düzenlendiğini ve herkesin katılımına açık olduğunu paylaştı.

Türkiye Fotoğraf Vakfı yeni döneme hızlı başladı: Fotoğraf çekimi sanattır, emektir! - 3. Resim

Söyleşinin sonunda her iki katılımcıya Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın yayını olan Fotosfer Dergisi hediye edildi. Fotoğrafseverler bu yayını www.fotosfer.org internet sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilir.

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Kaynak: tgrthaber.com
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