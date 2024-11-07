Ankaralı Turgut'un son sağlık durumunu kızı paylaştı! Sevenlerinden dua istedi

07 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:15

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut'un öldüğü haberleri sonrası ünlü türkücünün kızı iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kızı Eylem Boran, babasının sağlığı için sevenlerinden dua istedi.

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Uzun süredir akciğer kanseri nedeniyle zor günler geçiren Ankaralı Turgut, entübe edildi. Dün Ankaralı Turgut'un öldüğü iddiaları ortaya atılmış ancak kızı çıkan haberlere isyan etmişti. Bugün ise kızlarından Eylem Boran, babasının son sağlık durumunu paylaştı.

ANKARALI TURGUT'UN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un kızı haberlere isyan ederek babasının hayatta olduğunu belirtmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan kızı Eylem Boran, dua istedi. Entübe edilen Ankaralı Turgut'un son sağlık durumunun stabil olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Boran, "Kurban olurum babam gitme bizi bırakma ne olur Allah'ım alma babamı bizden ne olur Allah'ım" notunu düşerek babasıyla olan karesini paylaştı.