Ata Demirer, yaptığı 'Ceo Kaan' taklidi ile güldürdü
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 12:20 - Güncelleme : 22 May 2024 12:20
Yaz turnesine başlayan Ata Demirer, sezon öncesi balık avına çıktı. Demirer, yaptığı 'Ceo Kaan' taklidi ile takipçilerini güldürmeyi başardı.
Müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer’in gazino konseptini komedi ile birleştirdiği “Ata Demirer Gazinosu” yaz turnesine çıkıyor. Demirer turne öncesi sosyal medyadan takipçilerini eğlendiren videolar paylaşmaya devam etti.
ATA DEMİRER, TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Turne öncesi teknesinde bolca vakit geçiren Ata Demirer, balık avına çıktı. Tuttuğu balıklarla birlikte yaptığı 'Ceo Kaan' taklidi yapan Demirer, takipçilerini güldürdü.
Kaynak: TGRT Haber