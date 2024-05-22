Ata Demirer, yaptığı 'Ceo Kaan' taklidi ile güldürdü

22 May 2024 12:20 - Güncelleme : 22 May 2024 12:20

Müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer’in gazino konseptini komedi ile birleştirdiği “Ata Demirer Gazinosu” yaz turnesine çıkıyor. Demirer turne öncesi sosyal medyadan takipçilerini eğlendiren videolar paylaşmaya devam etti.

ATA DEMİRER, TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Turne öncesi teknesinde bolca vakit geçiren Ata Demirer, balık avına çıktı. Tuttuğu balıklarla birlikte yaptığı 'Ceo Kaan' taklidi yapan Demirer, takipçilerini güldürdü.