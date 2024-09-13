Birce Akalay annesini paylaştı! Herkes benzerliğe dikkat çekti

13 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:25

Hakan Kurtaş ile evlilik hazırlığı yapan Birce Akalaya anne ve babasıyla karesini paylaştı. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Birce Akalay'ın annesine "Ablan gibi duruyor" yorumları yağdı.

Kuş Uçuşu dizisiyle beğeni toplayan Birce Akalay, yeni sezon öncesi anne ve babasıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabından annesi ve babasıyla karesini paylaşan oyuncu yorum yapmuruna tutuldu. Annesine olan benzerliği dikkat çeken Birce Akalay'a 60 yaşındaki annesinin ablası gibi durduğuna dair yüzlerce yorum yağdı.

BİRCE AKALAY ANNESİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Birce Akalay, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Bu süreçte anne ve babasıyla da tatile çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından çektirdiği kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi. 40 yaşındaki Birce Akalay'ın annesini görenler oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Annesine benzeyen Birce Akalay'ın 60 yaşındaki annesinin oldukça genç gözükmesine de yorum yağdı.

BİRCE AKALAY İLE HAKAN KURTAŞ EVLENİYOR

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; 40'ncı yaş gününü kutlayan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş çifti evlilik kararı aldı. Özel hayatıyla ilgili konuşan Birce Akalay, çok mutlu olduğunu belirterek evlilik sinyalini vermişti. İddialara göre; Birce Akalay ile Hakan Kurtaş ekim ayında sade bir törenle evlenecek.