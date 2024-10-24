Çağatay Akman'ın şiddet davasında karar! İlk paylaşımını yaptı

24 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:54

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman'ın davası bugün görüldü. Mahkeme, Çağatay Akman'ın müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik ‘tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, diğer tüm suçlar yönünden tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle de davanın düşmesine hükmetti.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve kendisini uzaklaştırmaya çalışan arkadaşı Furkan Ayaz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü. Çağatay Akman'ın ‘Tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, Çağatay Akman beraat etti.

ÇAĞATAY AKMAN ŞİDDET DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen dava, karara bağlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman ve tarafların avukatları hazır bulundu.

ÇAĞATAY AKMAN KARŞI TARAFTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Çağatay Akman'ın Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik ‘tehdit' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmışsa da, suçun işlendiğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

Savunma yapan Akman, “Söyleyeceğim bir şey yok, karşı taraftan şikayetçi değilim, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, müvekkilinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davada düşme kararı verilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, Furkan Ayaz hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini belirterek, Akman hakkında üzerine atılı suçtan düşme ve beraat kararı verilmesini istedi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Akman, “Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR? Çağatay Akman Türk şarkıcıdır. Ticaret Meslek Lisesi okuyan Akman üst üste iki kere sınıfta kalınca liseden atıldı. Daha sonra açıktan lise okumaya başlamıştı ancak bıraktı. Çağatay Akman, 12 Aralık 2016'da yayımlanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile tanındı. Şarkı YouTube'da 240 milyondan fazla kez izlenme yakaladı



