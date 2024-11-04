Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

04 Kasım 2024 17:16 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:16

Kuruluş Osman dizisinde tanışan ve geçtiğimiz yıl evlenen Buse Arslan ile Çağrı Şensoy çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu

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Kuruluş Osman dizisinde tanışan ve kısa sürede evlilik kararı alan Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çifti, bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Bolu'da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen düğünle günlerce konuşulan çiftin bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çifti önceki yaz Bolu’da bir kır düğünüyle evlendi. Salih Bademci'nin nikah şahidi olduğu mutlu çift güzel haberi geçen ay paylaştı. Bebek bekleyen Çağrı Şensoy ile Buse Arslan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de elli oldu. Hamileliğinin 4. ayına giren Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'un kızı olacak.