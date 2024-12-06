Deniz Akkaya 9 gündür firari! Kimse nerede olduğunu bilmiyor

06 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:30

Kızı ile yaşadığı olaylar sonrası gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırmıştı. Hakkında gözaltı kararı alınan Deniz Akkaya, 26 Kasım'daki gözaltı kararına rağmen gözaltına alınmadı. Nerede olduğu bilinmeyen Deniz Akkaya, firari durumda.

Kızıyla yaşadığı problemler sonrası Efe Önbilgin, kızını almak için velayet davası açtı. Deniz Akkaya​'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği iddiası üzerine konuşan Deniz Akkaya, davaya bakan hakime hakaretler sarf etmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Akkaya 9 gündür firari durumda!

DENİZ AKKAYA 9 GÜNDÜR FİRARİ DURUMDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Nerede olduğu bilinmeyen Deniz Akkaya, yakalandığı an, yetkililer tarafından ifade vermeye götürülecek.

Deniz Akkaya hakkında iki ayrı suçtan 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verildi ancak ünlü manken henüz gözaltına alınamadı. 9 gündür firari durumda olan Deniz Akkaya'nın nerede olduğu ise bilinmiyor. Firari Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor.