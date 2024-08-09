Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni karar! Ev hapsi talep edilmişti

09 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:48

'Kara para aklama' iddiasıyla haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanık, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyet'in haberine göre, Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın aylık tutukluluk incelemesi bugün, mahkemede nöbetçi olan hakim tarafından yapıldı.

EV HAPSİ İSTEDİ

Dilan Polat’ın, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kara para aklama davası kapsamında ev hapsi talebi reddedildi. Mahkeme, Polat’ın ev hapsi talebini de içeren tahliye isteğini kabul etmedi.

TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM EDİLECEK

Tutuklu 5 sanık hakkındaki kararını açıklayan hakim, tüm delillerin toplanmamış olması ve şüpheliler hakkında kaçma şüphesi olması gerekçesiyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.