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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:04

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca sevgili mi, ne zamandır? Hezeyanlar’da anlattığı anılar viral oldu

Komedyen Doğu Demirkol'un son yayınladığı Hezeyanlar stand up'ı sosyal medyada oldukça beğenildi. Hezeyanlar'da anlattığı hikaye sonrasında Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca sevgili mi sorusu da araştırıldı. İkilinin yurt dışında geçirdikleri sürede yaşadıkları ise sahnedekileri kırdı geçirdi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca sevgili mi, ne zamandır? Hezeyanlar’da anlattığı anılar viral oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:04

Son günlerde gündem olan Hezeyanlar kısa sürede binlerce kez izlendi. Demirkol'un anlattığı hikayeler ile eğlenceli dakikalar geçiren seyirciler ise Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca ilişkisini araştırmaya başladı.

DOĞU DEMİRKOL İLE AYŞE KIRCA SEVGİLİ Mİ?

Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile komedyen Doğu Demirkol bir süredir sevgili. İkili gittikleri yerlerden paylaştıkları fotoğraflar ile ilgi görüyor. Çiftin samimi halleri beğeni toplarken, paylaşımlarına da yorum yağıyor.

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca sevgili mi, ne zamandır? Hezeyanlar’da anlattığı anılar viral oldu

DOĞU DEMİRKOL İLE AYŞE KIRCA NE ZAMANDIR SEVGİLİ?

İkilinin ilişkisi 2023 yılında başladı, halen devam ediyor. İki sevilen ismin ilişkisi sevenleri tarafından da yakından takip ediliyor. En son Kırca'nın "İyi ki, iyi ki varsın bebek tip. Sana aşık olmak o kadar kolay ki!" notu ile Demirkol'un doğum gününü kutladığı paylaşım beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca sevgili mi, ne zamandır? Hezeyanlar’da anlattığı anılar viral oldu

DOĞU DEMİRKOL'UN SEVGİLİSİ KİM?

Hezeyanlar stand up'ı ile yükselişe geçen Doğu Demirkol bir süredir Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile birlikte. İkilinin samimi anları ise hayranları tarafından ilgi görüyor.

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#oya başar
#ayşe kırca
#levent kırca
#doğu demirkol
#Hezeyanlar
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