Güven Hokna’nın son hali gündem oldu! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si yıllara meydan okuyor

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarında rol alan Güven Hokna, özellikle Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Aradan geçen yıllara rağmen ekranların sevilen isimlerinden biri olan oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Hokna’nın değişimini gören bazı kullanıcılar "Gençleşmişsin" ve "Nerede Hayriye Hanım" yorumlarını yaptı.

GÜVEN HOKNA’NIN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Güven Hokna, uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyeri boyunca pek çok başarılı projede kamera karşısına geçti. Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, İkinci Bahar, Kurtlar Vadisi, Zerda ve Yaprak Dökümü gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu, farklı karakterlerle izleyicilerin karşısına çıktı.

Ancak Hokna denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak Hayriye Hanım geliyor. Halil Ergün’ün hayat verdiği Ali Rıza Bey ile birlikte Yaprak Dökümü ailesinin merkezinde yer alan Hayriye karakteri, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olmuştu.

HAYRİYE HANIM KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan Yaprak Dökümü, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide ailenin annesi Hayriye Hanım karakterine hayat veren Güven Hokna, performansıyla uzun süre gündemde kaldı.

Halil Ergün ile birlikte dizinin en tanınan yüzlerinden biri olan Hokna, Hayriye karakterinin otoriter ve zaman zaman tartışmalara neden olan tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karakter, Türk televizyonunun unutulmayanları arasında yer almaya devam ediyor.

YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Güven Hokna’nın son dönemlerde ortaya çıkan görüntüleri ise oyuncunun sevenlerini şaşırttı. Özellikle verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna, Yaprak Dökümü dönemindeki görüntüsünden oldukça farklı bir görünüme kavuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından oyuncunun son hali hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Hayranları, Hokna’nın yıllar içindeki değişimine dikkat çekerken bazı kullanıcılar eski günlerini de hatırladı.

