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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:29

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından İçerde dizisinde "Minik" karakteriyle hafızalara kazınan Seyithan Özdemir, uzun bir aranın ardından yeniden kameraların karşısına çıktı. Özdemir, Damat Mektebi filminin galasında boy gösterirken yıllar sonraki görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncuya galada hayranlarından yoğun ilgi geldi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:29

İçerde dizisinin sevilen karakterlerinden "Minik" ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seyithan Özdemir, uzun süren sessizliğini Damat Mektebi filminin galasıyla bozdu. Galada görüntülenen oyuncu, kendisini gören hayranlarının ilgisiyle karşılaşırken son hali de sosyal medyada merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
"İçerde" dizisinde canlandırdığı "Minik" karakteriyle tanınan Seyithan Özdemir, uzun bir aradan sonra "Damat Mektebi" filminin galasıyla ortaya çıktı.
Seyithan Özdemir, "İçerde" dizisinde canlandırdığı "Minik" karakteriyle hafızalara kazındı.
Oyuncu, "Damat Mektebi" filminin galasına katıldı.
Galada sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Özdemir'in galadaki görüntüleri ve yıllar içindeki değişimi sosyal medyada konuşuldu.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İÇERDE DİZİSİNİN EFSANESİ MİNİK ORTAYA ÇIKTI 

Seyithan Özdemir, İçerde dizisinin yayınlandığı dönemde "Minik" karakteriyle izleyicinin dikkatini çekmişti. Kendine özgü görünümü ve oyunculuğuyla dizinin akıllarda kalan isimleri arasında yer alan Özdemir, yapımın ardından daha sakin bir dönem geçirdi. Aradan geçen yılların ardından yeniden bir film galasında görüntülenen oyuncu, sevenlerinin ilgisiyle karşılaştı. Özdemir’in uzun süre sonra ortaya çıkması, özellikle İçerde dizisini takip eden izleyicilerin dikkatini çekti.

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

MİNİK KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Başrollerinde , Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Bensu Soral gibi isimlerin yer aldığı İçerde, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizideki "Minik" karakteri ise hikâyenin dikkat çeken yan karakterlerinden biri olmuştu. Seyithan Özdemir’in fiziksel görünümü ve karaktere kattığı yorum, izleyicilerin onu kısa sürede tanımasını sağlamıştı.

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

GALADA HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

"Damat Mektebi" filminin galasına katılan Seyithan Özdemir, burada hayranlarıyla da bir araya geldi. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen oyuncuyu karşılarında gören sevenleri, fotoğraf çektirmek ve kendisiyle sohbet etmek için ilgi gösterdi.

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

Özdemir’in galadaki görüntüleri, İçerde dönemini hatırlayan izleyiciler arasında da ilgi gördü. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi özellikle sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

SEYİTHAN ÖZDEMİR YENİDEN GÜNDEMDE

Bir dönem "Minik" karakteriyle televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Seyithan Özdemir, Damat Mektebi galasıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun uzun zaman sonra bir etkinlikte ortaya çıkması, eski dizi hayranlarını da geçmişe götürdü.

İçerde dizisinin efsanesi Minik ortaya çıktı! İşte Seyithan Özdemir'in son hali

Özdemir’in yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun son görüntüleri, İçerde dizisinin unutulmayan karakterlerinden "Minik"i yeniden hatırlattı.

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ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#İçerde
#Minik
#Seyithan Özdemir
#Damat Mektebi
#Magazin
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