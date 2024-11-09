Kim Milyoner Olmak İster’de 2. soruda joker kullanan yarışmacıya kayıtsız kalamadı! Oktay Kaynarca'nın tepkisi gündem oldu

09 Kasım 2024 16:56 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:07

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 20 yaşındaki Tunç bayındır ikinci soruda joker hakkını kullanmak istedi. Basit bir soruda yarışmacının joker kullanmasına şaşıran sunucu Oktay Kaynarca, bu duruma kayıtsız kalamadı.

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ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde yarışmaya damga vuran isim 20 yaşındaki Bilkent Üniversitesi İktisat bölümü öğrencisi Tunç bayındır oldu.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Genç yarışmacı, ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatırken sosyal medyada da gündem oldu. Yarışmanın 2. sorusunda çıkan soru ise ise Bayındır’ın seyirci joker hakkını kullanmasına neden oldu.

“Sözünde durmayan, kendisinden beklenen görevi yapmayanların, deyime göre ne yaptığı söylenir?” sorusuyla karşılaşan Bayındır, cevabından emin olamayıp seyirciye sormak istedi.

Cevaplarda ise şu seçenekler yer aldı:

A. Çay döküverdiği

B. Kahve demleyiverdiği

C. Ayran çalkalayıverdiği

D. Su koyuverdiği

Stüdyodaki izleyicilerin yüzde 94’ü doğru cevap olan "D şıkkını" tercih etti. Bayındır, doğru cevabı öğrenince “Aslında biliyordum ama D şıkkı yanlış çıkar diye korktum, seyirciye danışmak istedim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

OKTAY KAYNARCA'NIN TEPKİSİ İZLEYİCİLERİ GÜLDÜRDÜ

Sunucu Oktay Kaynarca ise bu durumu esprili bir dille karşılayarak, "Hiç duymadın mı? Az kalsın sen de 2. soruda su koyuveriyordun yani!" dedi ve ardından yarışmacıya moral vererek "Panik yapma, barajı geçtik" diyerek destek oldu.

Tunç Bayındır, heyecanını kontrol ederek birkaç soruyu daha doğru cevapladı ancak 20 bin lira değerindeki 5. soruda takıldı. Sonunda 5 bin TL ile yarışmadan ayrılan Bayındır, yarışmanın bu bölümüne damgasını vurdu.