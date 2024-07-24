Masterchef Ayşe Ekiz'in yaşadığı ev ortaya çıktı! İnternet yok, su yok

24 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:33

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Masterchef yarışmacısı Ayşe Eliz, video izleyerek ve kitap okuyarak yemek yapmayı öğrendiğini açıklamıştı. Ana kadroya girmesiyle hayatı merak edilen Afyonlu Ayşe Eliz'in yaşadığı ev sosyal medyada gündem oldu.

AYŞE EKİZ'İN YAYLADAN MASTECHEF'E UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Afyonlu Ayşe Ekiz’in evi gündem oldu. Elektriğin panellerle, suyun tankerlerden taşıma ile sağlandığı internetin olmadığı yayladaki evi sosyal medyada çok konuşuldu. Ekiz, internetin çektiği yerlerde izlediği videolar ve okuduğu kitaplarla yemek yapmayı öğrendiğini açıkladı.

ANA KADROYA GİRMEYE HAK KAZANDI

Tarım ve hayvancılıkla uğraşırken Masterchef yarışmasına başvurarak başarılı olan Afyonlu Ayşe Ekiz, 10 kişiden oluşan ana kadroya girmeyi başaran 9’uncu yarışmacı oldu. Yüksük çorbası yapan Eliz, başarısıyla takdir topladı. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Ayşe Ekiz’den övgüyle bahsederken, Ayşe Ekiz sosyal medyada da büyük destek görmeye devam ediyor.