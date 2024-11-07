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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya zürafalı gönderme! Çekişmeli boşanma başladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 12:24 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:25
Mauro Icardi&#039;den Wanda Nara&#039;ya zürafalı gönderme! Çekişmeli boşanma başladı

Galatasaray’ın oyuncusu Mauro Icardi’den boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara’ya zürafalı gönderme geldi. Zürafayı öperken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante ilişkisine göndermede bulundu.

Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile fotoğrafını paylaşarak, Mauro Icardi'den tamamen ayrıldığını açıkladı. Yüzüğünü çıkaran ve konu hakkında sessizliğini koruyan Mauro Icardi'den yeni hamle geldi. 

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI ARASINDA SULAR DURULMUYOR 

Mauro Icardi, ile eşi Wanda Nara arasında misilleme devam ediyor. Wanda Nara’nın Arjantin’de rapçi L-Gante ile çelikmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasının ardından Icardi, antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansını attı.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya zürafalı gönderme! Çekişmeli boşanma başladı - 1. Resim

Wanda Nara’nın sevgilisi L- Gante ile samimi fotoğraflarını yayınlamasının ardından Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaştı. Icardi'nin bu hareketiyle boşanma aşamasındaki Wanda Nara'ya göndermede bulunduğu yorumları yapıldı.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya zürafalı gönderme! Çekişmeli boşanma başladı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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