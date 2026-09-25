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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:45

Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

Murat Övüç, oğlu Burakcan'ın düğünü için büyük harcamalar yaptığını belirterek ailesi için elinden geleni yaptığını söylemişti. Ancak tahliye olduktan sonra oğluna ve gelinine yönelik sert açıklamalarda bulunan Övüç, servetinin kontrolsüz şekilde harcandığını öne sürdü. Ünlü isim, mal varlığı için ihtiyati tedbir kararı aldırdığını ve oğlunu mirasından çıkardığını açıklarken şimdi de Burakcan'ın boşandığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:45

102 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murat Övüç, özgürlüğünün ardından ailesiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam etti. Oğlu Burakcan'ın evliliği için daha önce büyük destek verdiğini anlatan Övüç, yaşanan sorunların ardından oğluyla gelininden uzaklaştığını duyurmuştu. Övüç'ün “servetimi yediler” sözleri sonrası Burakcan'ın evliliğinin sona ermesi ise dikkat çekti.

MURAT ÖVÜÇ OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE SERVET HARCAMIŞTI 

, oğlu Burakcan’ın düğünü için büyük harcamalar yaptığını ve sürecinde maddi destek sağladığını daha önce açıklamıştı. Ancak baba-oğul arasında yaşanan sorunların ardından Övüç, oğluna verdiği paranın amacı dışında harcandığını öne sürdü.

Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

Oğlunun ve gelininin kısa sürede ciddi miktarda para harcadığını söyleyen Övüç, mal varlığı için ihtiyati tedbir kararı aldırdığını ve oğlunu mirasından çıkardığını açıkladı.

Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

“NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?”

Övüç, yaşadığı hayal kırıklığını, “Ben sana ‘al oğlum bunu kendine sermaye yap’ diye para verdim. Sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin” sözleriyle dile getirdi. Ünlü isim ayrıca, “Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

BURAKCAN'IN EVLİLİĞİ SONA ERDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Burakcan’ın eşiyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Oğlunun artık tek başına yaşadığını açıklayan Murat Övüç ise bu süreçte Burakcan’ın yanında olduğunu söyledi.

Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

Oğlunun evine giden Övüç, “Mutluluk en çok benim oğlumun hakkı. Mutlu ve huzurlu olacak benim paşa oğlum artık. Aslan gibi babası var arkasında” ifadelerini kullandı.

Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

Böylece Övüç’ün daha önce ve mal varlığı üzerinden yaptığı sert açıklamaların ardından baba-oğul ilişkisindeki yeni tablo da ortaya çıkmış oldu.
 

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#evlilik
#murat övüç
#miras
#servet
#Burakcan
#Magazin
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