Murat Övüç oğlunun düğününe servet harcamıştı! Mirastan çıkardı, kötü haber geldi

102 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murat Övüç, özgürlüğünün ardından ailesiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam etti. Oğlu Burakcan'ın evliliği için daha önce büyük destek verdiğini anlatan Övüç, yaşanan sorunların ardından oğluyla gelininden uzaklaştığını duyurmuştu. Övüç'ün “servetimi yediler” sözleri sonrası Burakcan'ın evliliğinin sona ermesi ise dikkat çekti.

MURAT ÖVÜÇ OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE SERVET HARCAMIŞTI

Murat Övüç, oğlu Burakcan’ın düğünü için büyük harcamalar yaptığını ve evlilik sürecinde maddi destek sağladığını daha önce açıklamıştı. Ancak baba-oğul arasında yaşanan sorunların ardından Övüç, oğluna verdiği paranın amacı dışında harcandığını öne sürdü.

Oğlunun ve gelininin kısa sürede ciddi miktarda para harcadığını söyleyen Övüç, mal varlığı için ihtiyati tedbir kararı aldırdığını ve oğlunu mirasından çıkardığını açıkladı.

“NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?”

Övüç, yaşadığı hayal kırıklığını, “Ben sana ‘al oğlum bunu kendine sermaye yap’ diye para verdim. Sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin” sözleriyle dile getirdi. Ünlü isim ayrıca, “Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

BURAKCAN'IN EVLİLİĞİ SONA ERDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Burakcan’ın eşiyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Oğlunun artık tek başına yaşadığını açıklayan Murat Övüç ise bu süreçte Burakcan’ın yanında olduğunu söyledi.

Oğlunun evine giden Övüç, “Mutluluk en çok benim oğlumun hakkı. Mutlu ve huzurlu olacak benim paşa oğlum artık. Aslan gibi babası var arkasında” ifadelerini kullandı.

Böylece Övüç’ün daha önce miras ve mal varlığı üzerinden yaptığı sert açıklamaların ardından baba-oğul ilişkisindeki yeni tablo da ortaya çıkmış oldu.

