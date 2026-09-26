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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:44

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

Bir dönem sesiyle milyonların karşısına çıkan Mutlu Kaya, yıllar önce yaşadığı silahlı saldırının ardından sürdürdüğü yaşam mücadelesiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Fizik tedavi sürecinde attığı adımları sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, son paylaşımında kullandığı sözlerle takipçilerini derinden etkiledi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:44

2015 yılında katıldığı “Sesi Çok Güzel” yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, henüz genç yaşında uğradığı silahlı saldırının ardından ağır bir tedavi sürecine girdi. Yıllardır fizik tedavi gören Kaya, bugün desteksiz yürüyebildiği anları takipçileriyle paylaşırken geçmişine dair çarpıcı sözler de söyledi. Genç kadının, “Bir caninin eseriyim” ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

MUTLU KAYA’NIN YAŞADIKLARI YÜREKLERİ SIZLATMIŞTI 

Mutlu Kaya, 2015 yılında 'ın ilçesindeki evinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan genç kadın, 58 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

Saldırının ardından uzun süre yatağa bağımlı kalan Kaya, ağır sağlık sorunlarına rağmen tedavisini sürdürdü. Ailesinin desteği ve yoğun fizik tedaviyle zaman içerisinde hareket kabiliyetini yeniden geliştirmeye başladı.
Kaya'nın geçirdiği zorlu süreçte attığı her yeni adım, takipçileri tarafından yakından takip edildi. Genç kadın, tedavisindeki ilerlemeleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşarak mücadelesini görünür kılıyor.

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

“BİR CANİNİN ESERİYİM” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mutlu Kaya, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından tedavi sürecine ilişkin bir video yayımladı. Paylaşımda geçmişteki televizyon görüntüleri ile bugün devam eden fizik tedavi sürecine ait görüntüler yer aldı.
Takipçilerinden gelen yoğun ilginin ardından Kaya, yaptığı açıklamayla yaşadığı sürece dair duygularını dile getirdi.

“Canım arkadaşlarım, benim kıymetlilerim. Bir caninin eseriyim, tabii ki bu bir akım lakin hasetle bakan gözleri de unutmadım”

Kaya'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri genç kadının paylaşımının altına destek mesajları bıraktı.

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

KENDİ BAŞINA ADIM ATMAYA BAŞLADI

Mutlu Kaya'nın tedavisindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise desteksiz yürüyebilmesi oldu. Uzun yıllar süren fizik tedavinin ardından kendi başına adımlar atabilen Kaya, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

Bazen arka arkaya onlarca adım atan genç kadın, yaşadığı ilerlemeyi takipçileriyle paylaşarak sürecini gözler önüne seriyor. Yürümek, Kaya için yalnızca fiziksel bir gelişme değil, aynı zamanda yıllardır verdiği mücadelenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

ABLASININ MEZARINA YÜRÜYEREK GİTMEK İSTİYOR

Mutlu Kaya'nın yürüyüş sürecindeki en önemli hedeflerinden biri, hayatını kaybeden ablası Dilek Kaya'nın mezarına kendi ayaklarıyla gidebilmek.

Genç kadın, bu hedefini daha önce yaptığı paylaşımlarda da dile getirdi. Attığı her yeni adımla bu hayaline biraz daha yaklaşan Kaya, tedavisini kararlılıkla sürdürüyor.

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

FUTBOL TRİBÜNLERİNDE OLMAK İSTİYOR

Kaya'nın gelecek için kurduğu hayaller arasında futbol maçını tribünden izlemek de bulunuyor. Futbola olan ilgisini sosyal medya paylaşımlarında sık sık gösteren genç kadın, özellikle Victor Osimhen, Mauro Icardi ve İlkay Gündoğan gibi futbolcuları takip ediyor.

Mutlu Kaya yıllar sonra içini döktü! “Bir caninin eseriyim” sözleri gündem oldu

Yaşadığı ağır sürecin ardından yeniden ayağa kalkmak için çalışmalarını sürdüren Mutlu Kaya, hem fizik tedavisine hem de günlük yaşamındaki bağımsızlığını artırmaya odaklanıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı ilerlemeler ise takipçilerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
 

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#Sesi Çok Güzel
#Dilek Kaya
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