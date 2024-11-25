Oktay Kaynarca'nın Ahmet Arif şiirini Selahattin Demirtaş için okuduğu iddia edildi! Ünlü oyuncudan ilk cevap geldi

25 Kasım 2024 15:19 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:19

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Oktay Kaynarca'nın Ahmet Arif'e ait 'Anadolu' şiirini okumasıyla sosyal medya sallandı. Oktay Kaynarca, Ahmet Arif'in şiirini Demirtaş için okuduğu iddiasına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Oktay Kaynarca​'nın daha önce Selahattin Demirtaş​'ın mitinglerinde sıkça okuduğu Ahmet Arif2in Anadolu şiirini okuması sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca, şiiri Demirtaş için okuduğu iddialarına ise anında cevap verdi.

HAKKINDA ÇIKAN İDDİALAR OKTAY KAYNARCA'YI SİNİRLENDİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca hakkında çıkan iddialar sonrası sosyal medya​ hesabından paylaşım yaparak, “Cumhuriyet tarihimizin en değerli şairlerinden Ahmed Arif benim için her türlü çok önemlidir. Öyle ki, ben Anadolu şiirini daha önce yaptığım şiir ve türkü albümümde yıllar önce de kullanmıştım. Dolayısıyla bu şiirin birine ithafen söylenmesi mümkün değildir. Kaldı ki Ahmed Arif’in bu şiiri siyasi bir söylemle yazmadığı kanaatindeyim. Çünkü bu kocaman bir coğrafyayı ifade eden bir şiirdir. Hiç kimseye ithafen söylenmiş ya da okunmuş bir şiir değildir. Yaşasın! Ahmed Arif şiirleri…” açıklamasını yaptı.