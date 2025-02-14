Tuğçe Tayfur ile ablası Tuğba Dınız birbirine girdi!

Ferdi Tayfur'un vasiyetinin yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından açıklanmasının ardından kızı Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt'un isimlerinin yer almadığı öğrenildi. Tuğçe Tayfur, babasının mal varlığını tespiti için mahkemeye başvuruda bulunsa da aile içi yaşanan tartışmalar gündem olmaya devam ediyor.

TUĞÇE TAYFUR'DAN ABLASINA ŞOK SUÇLAMA

Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ablası Tuğba Dınız'a şok suçlamalarda bulunarak, “Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyosunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım “Tuğçe Tayfur Store” markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasakta olurdu dediğiniz avukata vekâletini sunmuş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekâleti. Anladım acınız yok anladım konu sadece duygusal 💵 ama siz bir eğitmensiniz çocuk eğitiyorsunuz, ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim. Gelelim bir diğer konuya, “BABAMIN ŞARKILARI” bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep HUZURUM KALMADI babamın ve benim düetimizle can bulucak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindiricem. Bu vesileyle de duyurmuş oldum. Babamın eline doğan ve yıllarca TEK menajeri olan canı ciğeri Cumali Tayfur, babamın emanetidir ve ben onunla yol yürümekten dolayı çok mutluyum. Tüm konserlerim için Cumali abime ulaşabilirsiniz. ALLAH VAR GAM YOK! ” dedi.

Abisinin mirastan mahrım bırakılması hakkında konuşan Tuğçe Tayfur, abisinin çok üzgün olduğunu belirterek, "Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. O 'Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim video mesajla açıklama yapacak. Seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı." dedi.

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un babası hayattayken yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Böbreği geri ver ş... Tatlıses senden namuslu... Her gün diyalize giriyordun ş...." dediği iddia edildi. Babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşındayken öğrenen Timur Turanbayburt'un bu sözleri nedeniyle Ferdi Tayfur'un oğlunu mirasından mahrum ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Açıklanan vasiyet sonrası sosyal medya hesabından abisi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir..." dedi.