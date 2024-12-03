Mauro Icardi Türkiye’de değil Arjantin’de ameliyat oldu! “Hastane değil sağlık ocağı” yorumları yağdı

03 Aralık 2024 10:47 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:57

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kaldı. Kendi ülkesi Arjantin’de ameliyat olan Mauro Icardi’nin paylaştığı fotoğraflara eleştiri yağdı. Hastane odasından paylaşım yapan Icardi, yorum yağmuruna tutuldu.

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Wanda Nara​ ile zorlu bir boşanma süreci geçiren Galatasaray​ oyuncusu Mauro Icardi​, yaşadığı sakatlık sonrası soluğu Arjantin’de aldı. Kendi seçtiği doktorla ameliyat​ olan Mauro Icardi'nin hastane odasındaki görüntülerine yorum yağdı.

MAURO ICARDI'NİN HASTANE ODASINDAKİ KARELERİNE TEPKİ YAĞDI

Arjantin’de ameliyat olan Mauro Icardi, paylaştığı fotoğrafla takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Türkiye’de değil, Arjantin’de kendi seçtiği hastane ve doktor tarafından ameliyat edilen Icardi’nin hastane fotoğraflarına yorum yağdı. Takipçileri Icardi’nin paylaşımlarına 'Hastaneden ziyade sağlık ocağı gibi oda”, "Oda ne kadar küçük nefes nasıl alıyor", "Arjantin devlet hastanesinde mi ameliyat oldu" gibi yorumlar yaptı.

Arjantin​'de ameliyat olan Icardi, "Bu operasyonda çalışan herkese teşekkürler. Ailem Galatasaray'a da her detayı takip edip her şeyi organize ettiği için teşekkürler. Yakında geri döneceğim." dedi.