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 | Dilek Ulusan

Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı! Paylaşımları dikkat çekti

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, yine rapçi sevgilisi L-Gante'den ayrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" dedi.

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Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı! Paylaşımları dikkat çekti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 11:15

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma davası geçiren Wanda Nara, bir süredir L Gante ile aşk yaşıyor. Çocuklarının velayeti için Mauro Icardi ile mahkemelik olan Wanda Nara, imalı paylaşımla yine gündem oldu.

WANDA NARA İLE L GANTE AYRILDI

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, rapçi sevgilisi L- Gante'den yine ayrıldı. Çalkantılı ilişkisiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı! Paylaşımları dikkat çekti

Kısa bir süre önce ayrılan Wanda Nara ile L Gante tekrar ayrıldı. Wanda Nara, son ayrılığın ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Brezilya'da olduğunu belirten Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok." dedi. Bu gönderme kısa süre önce ayrıldığı L Gante'ye gönderme olarak yorumlandı.

Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı! Paylaşımları dikkat çekti
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