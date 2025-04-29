Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı! Paylaşımları dikkat çekti

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, yine rapçi sevgilisi L-Gante'den ayrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" dedi.

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma davası geçiren Wanda Nara, bir süredir L Gante ile aşk yaşıyor. Çocuklarının velayeti için Mauro Icardi ile mahkemelik olan Wanda Nara, imalı paylaşımla yine gündem oldu.

WANDA NARA İLE L GANTE AYRILDI

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, rapçi sevgilisi L- Gante'den yine ayrıldı. Çalkantılı ilişkisiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Kısa bir süre önce ayrılan Wanda Nara ile L Gante tekrar ayrıldı. Wanda Nara, son ayrılığın ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Brezilya'da olduğunu belirten Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok." dedi. Bu gönderme kısa süre önce ayrıldığı L Gante'ye gönderme olarak yorumlandı.