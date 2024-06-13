Yaprak Dökümü, Kampusistan ve Pis Yedili'de oynamıştı! Ünlü oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı

13 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 19:52

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Yusuf Atala, beraberindeki 28 isimle adliyeye sevk edildi. Söz konusu suç şebekesinin "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle binlerce vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.

ÜNLÜ OYUNCU GÖZALTINA ALINDI

Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce vatandaşı "devre mülk tatili" vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi. 29 kişi arasında Yaprak Dökümü dizisinde Ahmet Bey karakteriyle yer alan Yusuf Atala'nın da olması dikkat çekti.

YUSUF ATALA KİMDİR?

1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezunu olan oyuncu, Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu asıl çıkışını Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Ahmet Bey karakteriyle yaptı. Atala aynı zamanda spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmaktadır.