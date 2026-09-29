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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:02

Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

2006 yılında ekrana gelen ve yıllar boyunca izleyicilerin ilgiyle takip ettiği Yaprak Dökümü, oyuncu kadrosuyla da hafızalarda yer etti. Dizinin ilk bölümlerinde Ayşe karakteriyle ekrana gelen Efsun Karaali ise yalnızca 12 bölümün ardından yapımdan ayrıldı. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Karaali, aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından yeniden gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:02

Diziden ayrılmasının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Efsun Karaali'nin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Karaali, çocukluk dönemindeki görüntüsüyle bugünkü hali arasındaki benzerliklerle de konuşuluyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN KÜÇÜK AYŞE’Sİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI 

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006 yılında izleyiciyle buluştu. Dizide Ali Rıza Bey ve Hayriye Hanım'ın çocuklarından biri olan karakteri, hikâyenin ilk dönemlerinde Efsun Karaali tarafından oynandı.

Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Karaali, yapımda yalnızca 12 bölüm yer aldı. Çocuk oyuncunun repliklerini ezberlemekte zorlandığı gerekçesiyle projeden ayrıldığı iddia edildi. Daha sonra Ayşe karakterini Şebnem Ceceli devraldı.

Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

YAPRAK DÖKÜMÜ İZLEYİCİLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çocuk oyuncu olarak tanınan Efsun Karaali, yıllar içerisinde büyüyerek genç bir kadına dönüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatından kesitler paylaşan Karaali, özellikle izleyicilerinin ilgisini çekiyor.

Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Aradan geçen uzun zamana rağmen Karaali'nin yüz hatlarında ve bakışlarında çocukluk döneminden izler görülmesi, dizinin eski takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

BAKIŞLARINDAKİ BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Karaali'nin görünümünde yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşansa da bakışlarındaki benzerlik dikkat çekiyor. Eski dizi görüntülerini hatırlayan izleyiciler, sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraflar üzerinden çocukluk dönemindeki haliyle bugünkü görünümünü karşılaştırıyor. Yaprak Dökümü'nün unutulmayan çocuk karakterlerinden biri olan Karaali, oyunculuk kariyerini ise sürdürmedi.

Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

İKİNCİ AYŞE ŞEBNEM CELELİ OLDU

Efsun Karaali'nin diziden ayrılmasının ardından Ayşe karakterini Şebnem Ceceli üstlendi. Ceceli de çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle Yaprak Dökümü izleyicilerinin hafızasında yer edindi. Dizi sona erdikten sonra oyunculuk yerine eğitim hayatına ağırlık veren Ceceli, yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Son dönemlerde ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medyada yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yaprak Dökümü’nün küçük Ayşe’si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ

Şebnem Ceceli, çocuk yaşta başlayan ekran deneyiminin ardından eğitim hayatına yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan Ceceli, oyunculuk kariyerini devam ettirmek yerine farklı bir alanda ilerlemeyi tercih etti. Ceceli'nin yanı sıra dizinin oyuncuları da yıllar içinde farklı alanlara yöneldi. Çocuk yaşta Yaprak Dökümü kadrosunda yer alan isimlerin bugünkü hayatları, dizinin tekrar bölümlerinin izlenmesiyle birlikte yeniden merak konusu oluyor.

 

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ETİKETLER
#yaprak dökümü
#Ayşe
#Reşat Nuri Güntekin
#Efsun Karaali
#Şebnem Ceceli
#Magazin
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