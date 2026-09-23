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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:25

Abi dizisi için final kararı! Abi dizisi neden final yaptı?

Atv Abi dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan dizinin ekrana veda edeceği iddia edildi. Abi dizisi, alınan reyting sonuçlarının ardından 5. bölümde final yapacak. Televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme sonrası izleyiciler, Abi dizisinin neden final yaptığını ve yerine hangi yapımın geleceğini araştırmaya başladı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Abi dizisi için final kararı! Abi dizisi neden final yaptı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:25

ekranlarında yayınlanan dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ve ’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren yapım için final kararı alındığı öne sürüldü. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Abi dizisinin erken final haberi, izleyicileri şaşırttı. Peki, Abi dizisi final mi yapıyor? Abi dizisi ekranlara veda mı ediyor?

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Abi dizisiyle ilgili ortaya atılan final iddiası televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan yapımın ekran macerasının kısa sürebileceği konuşuluyor. Kulislerden gelen bilgilere göre dizinin aldığı reyting sonuçlarının ardından final kararı alındığı ve Abi dizisinin 5. bölümde izleyicisine veda edeceği öne sürüldü. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizinin geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. İddiaların ardından so

Abi dizisi için final kararı! Abi dizisi neden final yaptı?

syal medya kullanıcıları da konuya yoğun ilgi gösterdi. Abi dizisinin ekranlara veda etmesi durumunda yayın kuşağında hangi yapımın yer alacağı da merak konusu oldu. Gözler şimdi yapım ekibinden ve kanaldan gelecek açıklamalara çevrildi.

ABİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i yıllar sonra aynı projede buluşturan A.B.İ dizisi için alınan final kararı gündemdeki yerini koruyor. Yeni sezonda ekrana gelen bölümlerin ardından dizinin reyting performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yapımın ekran macerasının kısa süreceği iddiaları da doğrulandı. Özellikle Total, AB ve ABC1 gruplarındaki sonuçların beklentilerin altında kalması, izleyicilerin “A.B.İ neden final yapıyor?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu.

Abi dizisi için final kararı! Abi dizisi neden final yaptı?

Açıklanan reyting sonuçlarına göre dizi, ikinci sezon ilk bölümünde Total’de 3,82, AB’de 2,88 ve ABC1’de 3,66 reyting elde etti. İkinci bölümde Total 3,07’ye, AB 2,23’e ve ABC1 2,69’a geriledi. Üçüncü bölümde ise Total 3,32, AB 2,42 ve ABC1 3,07 olarak ölçüldü. İzlenme oranlarındaki dalgalanmanın ardından yapım için erken final kararı alındığı konuşulurken, A.B.İ dizisinin ikinci sezonun beşinci bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. 

Abi dizisi için final kararı! Abi dizisi neden final yaptı?

Dizinin vedası sonrası yayın kuşağında hangi yapımın yer alacağı da merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları final kararını şaşkınlıkla karşıladı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel hayranları ise dizinin daha uzun sürmesini istediklerini belirten yorumlar yaptı.

ABİ DİZİSİ YERİNE HAMAL MI GELİYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan Abi dizisinin final yapacağı yönündeki iddiaların ardından gözler kanalın salı günü kuşağına çevrildi. Sosyal medyada gündeme gelen kulislere göre, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı Abi dizisinin yerine dizisinin gelebileceği konuşuluyor. 

Abi dizisi için final kararı! Abi dizisi neden final yaptı?

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’i bir araya getiren Hamal dizisinin salı akşamları ekrana geleceği yönündeki paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları yeni dizinin yayın günüyle ilgili çeşitli yorumlarda bulunuyor. Özellikle Hamal dizisinin güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesi nedeniyle salı günü yayınlanabileceği iddiaları magazin ve dizi gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

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#bergüzar korel
#kenan imirzalıoğlu
#ATV
#abi
#Diziler
#Hamal
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