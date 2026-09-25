ABİ dizisinin erken final kararı sonrasında Saadet Işıl Aksoy'dan dikkat çeken açıklama geldi

A.B.İ., 6 Ekim'de ekrana gelecek 23. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Yeni sezona heyecanla başladıktan sonra final kararının gelmesi izleyicileri şaşkına uğrattı.

ABİ DİZİSİNİN FİNAL YAPMASI SONRASINDA SAADET IŞIL AKSOY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Saadet Işıl Aksoy dahil olduğu ABİ dizisi sonrasında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Aksoy, "Televizyon dünyası böyle, kısmet bu işler" sözleri ile final kararının nedenini bilmediğini belirtti.

"Mutlulukla çalışıyorduk, hala çalışıyoruz. Ne yapalım işte kısmet. Önümüzdeki günlerde bakacağız" sözlerini söyledi.

Final kararının nedenini siz biliyorsanız bana söyleyin diyerek esprili dilde açıklama yaptı. Sette uyumsuzluk iddialarına karşı ise "Hayır çok güzel bir ekip vardı. Ortam huzurluydu" sözleri ile ortamın gayet iyi olduğunu belirtti.

ABİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Ekranların sevilen dizisi ABİ, yeni sezona heyecanla başlamıştı. Kısa süre sonra gelen final kararı ise dikkat çekti. Yeni sezon sonrası kadro değişikliğinin ardından reytinglerin düştüğü ve final kararı alındığı iddia edildi.