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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:09

ABİ dizisinin erken final kararı sonrasında Saadet Işıl Aksoy'dan dikkat çeken açıklama geldi

Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 yıl sonra Bergüzar Korel'le buluştuğu ABİ dizisinin erken final kararı dikkatleri üzerine çekti. Saadet Işıl Aksoy ve Sinan Tuzcu'nun da kadroya dahil olduğu ABİ dizisinin neden final yaptığına dair açıklamalar kısa sürede viral oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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ABİ dizisinin erken final kararı sonrasında Saadet Işıl Aksoy'dan dikkat çeken açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:09

A.B.İ., 6 Ekim'de ekrana gelecek 23. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Yeni sezona heyecanla başladıktan sonra kararının gelmesi izleyicileri şaşkına uğrattı.

ABİ DİZİSİNİN FİNAL YAPMASI SONRASINDA SAADET IŞIL AKSOY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Saadet Işıl Aksoy dahil olduğu dizisi sonrasında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Aksoy, "Televizyon dünyası böyle, kısmet bu işler" sözleri ile final kararının nedenini bilmediğini belirtti. 

ABİ dizisinin erken final kararı sonrasında Saadet Işıl Aksoy'dan dikkat çeken açıklama geldi

"Mutlulukla çalışıyorduk, hala çalışıyoruz. Ne yapalım işte kısmet. Önümüzdeki günlerde bakacağız" sözlerini söyledi.

Final kararının nedenini siz biliyorsanız bana söyleyin diyerek esprili dilde açıklama yaptı. Sette uyumsuzluk iddialarına karşı ise "Hayır çok güzel bir ekip vardı. Ortam huzurluydu" sözleri ile ortamın gayet iyi olduğunu belirtti.

ABİ dizisinin erken final kararı sonrasında Saadet Işıl Aksoy'dan dikkat çeken açıklama geldi

ABİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Ekranların sevilen dizisi ABİ, yeni sezona heyecanla başlamıştı. Kısa süre sonra gelen final kararı ise dikkat çekti. Yeni sezon sonrası kadro değişikliğinin ardından reytinglerin düştüğü ve final kararı alındığı iddia edildi.

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#final
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#Saadet Işıl Aksoy
#dizi
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#Diziler
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