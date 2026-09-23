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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:20

Aşk ve Taht Ertuğrul kim, kim oynayacak? Aşk ve Taht’a Kayı Beyi Ertuğrul Bey geliyor

ATV'nin sevilen yeni dizisi Aşk ve Taht'ta Kayı Beyi Ertuğrul Bey zamanı geldi. Fragmanda yer alan Kayı Beyi Ertuğrul Bey sahnesi sonrasında kim oynayacak merak edildi. Bu akşam yeni bölüm ile ekranlara gelecek dizi için bekleyiş sürüyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Aşk ve Taht Ertuğrul kim, kim oynayacak? Aşk ve Taht’a Kayı Beyi Ertuğrul Bey geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:20

ve 'ın başrolünde olduğu dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgi görmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve tarihi yansıtan senaryosu ile dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

AŞK VE TAHT ERTUĞRUL KİM, KİM OYNAYACAK?

Aşk ve Taht'ın 3. bölümünde yer alması beklenen Ertuğrul Bey'i kimin oynayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümle beraber Ertuğrul Bey'i oynayacak olan isim belli olacak.

Aşk ve Taht Ertuğrul kim, kim oynayacak? Aşk ve Taht’a Kayı Beyi Ertuğrul Bey geliyor

"Kalonoros'u fethedip Anadolu'da tek bir Haçlı kalmayana kadar savaşacağım!" sözleri ile kararlılığını gösteren Alaeddin'in ordusuna liderlik etmek için seçeceği ismin zamanı geliyor!

AŞK VE TAHT'TA KAYI BEYİ ERTUĞRUL BEY DÖNEMİ GELİYOR

Oğuz boylarını sancak altında toplamak isteyen Sultan Alaeddin ordusu için lider seçmeye karar veriyor. Devlet erkanının sorduğu sorunun ardından Sultan Alaeddin'in verdiği cevap, büyük ittifakların başlamasına yol açacak. Büyük mücadelede Kayı Beyi Ertuğrul Bey yer alacak.

Aşk ve Taht Ertuğrul kim, kim oynayacak? Aşk ve Taht’a Kayı Beyi Ertuğrul Bey geliyor

AŞK VE TAHT 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alaeddin'in aldığı savaş kararı sonrasında Destina'nın kaderi de etkileniyor. Babası Kir Vard ile Alaeddin arasında kalan Destina zor bir seçim dönemine giriyor. Destina babasının yanında mı duracak yoksa Alaeddin'le aynı yolu  mu seçecek? bu bölümde öğrenilecek.

Aşk ve Taht Ertuğrul kim, kim oynayacak? Aşk ve Taht’a Kayı Beyi Ertuğrul Bey geliyor

AŞK VE TAHT OYUNCULARI

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Taht, her bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akşam 3. bölümü ile yayınlanacak olan dizide Akın Akınözü, Merjem Siljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan ve Ferit Kaya gibi isimler yer alıyor.

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ETİKETLER
#Akın Akınözü
#simay barlas
#Aşk Ve Taht
#Diziler
#Ertuğrul Bey
#Sultan Alaeddin
#Mavi Kadin
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