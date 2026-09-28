Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı dizisi her Cumartesi ekranlara geliyor. İlk bölümünden beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin isimleri!

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI, KARAKTERLERİ VE İSİMLERİ

Yeni dizide yer alan oyuncular ve oynadıkları karakterlerin isimleri şöyle:

Eylül Lize Kandemir – Hülya

Burak Berkay Akgül – Sarp

Doğa Bayram – Neslihan

Demirhan Demircioğlu – Erim

Sezin Akbaşoğulları – Mediha



Tolga Tekin – Haluk

Oya Okar – Jale

Hazar Motan – Sema

Feri Baycu – Neriman

Esra Kızıldoğan – Perihan

Ali Pınar – Yusuf



Sinem Dağ – Dila

Lorin Merhart – Mustafa

Fırat Kaymak – Cengo

Deniz Ekinci – Gülizar

Cem Baza – Hüseyin

İbrahim Şahin – Nihat



Zümra Sağdınç – Zeynep

Erkan Bektaş – Salih

Mehmet Aslantuğ – Fikret

YENİ DİZİ BAŞKALARININ HAYATI OYUNCU KADROSU

Star TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Başkalarının Hayatı dizisinde yer alan oyuncular beğeni topladı.

İşte oyuncu kadrosundaki isimler:

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş, Mehmet Aslantuğ.