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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 22:20

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosu sosyal medyada viral oldu. Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimlerini sizler için derledik.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 22:20

Eylül Lize Kandemir, , Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizisi her Cumartesi ekranlara geliyor. İlk bölümünden beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin isimleri!

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI, KARAKTERLERİ VE İSİMLERİ

Yeni dizide yer alan oyuncular ve oynadıkları karakterlerin isimleri şöyle:

Eylül Lize Kandemir – Hülya
Burak Berkay Akgül – Sarp
Doğa Bayram – Neslihan
Demirhan Demircioğlu – Erim
Sezin Akbaşoğulları – Mediha

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu


Tolga Tekin – Haluk
Oya Okar – Jale
Hazar Motan – Sema
Feri Baycu – Neriman
Esra Kızıldoğan – Perihan
Ali Pınar – Yusuf

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu


Sinem Dağ – Dila
Lorin Merhart – Mustafa
Fırat Kaymak – Cengo
Deniz Ekinci – Gülizar
Cem Baza – Hüseyin
İbrahim Şahin – Nihat

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu


Zümra Sağdınç – Zeynep
Erkan Bektaş – Salih
Mehmet Aslantuğ – Fikret

YENİ DİZİ BAŞKALARININ HAYATI OYUNCU KADROSU

ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Başkalarının Hayatı dizisinde yer alan oyuncular beğeni topladı.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

İşte oyuncu kadrosundaki isimler:

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş, Mehmet Aslantuğ.

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ETİKETLER
#Burak Berkay Akgül
#Doğa Bayram
#Star TV
#Eylül Lize Kandemir
#Başkalarının Hayatı
#Diziler
#Mavi Kadin
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