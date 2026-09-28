Başkalarının Hayatı oyuncuları ve isimleri! Yeni dizi Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

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Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı dizisi her Cumartesi ekranlara geliyor. İlk bölümünden beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin isimleri!
Yeni dizide yer alan oyuncular ve oynadıkları karakterlerin isimleri şöyle:
Eylül Lize Kandemir – Hülya
Burak Berkay Akgül – Sarp
Doğa Bayram – Neslihan
Demirhan Demircioğlu – Erim
Sezin Akbaşoğulları – Mediha
Tolga Tekin – Haluk
Oya Okar – Jale
Hazar Motan – Sema
Feri Baycu – Neriman
Esra Kızıldoğan – Perihan
Ali Pınar – Yusuf
Sinem Dağ – Dila
Lorin Merhart – Mustafa
Fırat Kaymak – Cengo
Deniz Ekinci – Gülizar
Cem Baza – Hüseyin
İbrahim Şahin – Nihat
Zümra Sağdınç – Zeynep
Erkan Bektaş – Salih
Mehmet Aslantuğ – Fikret
Star TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Başkalarının Hayatı dizisinde yer alan oyuncular beğeni topladı.
İşte oyuncu kadrosundaki isimler:
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş, Mehmet Aslantuğ.