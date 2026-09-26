Başkalarının Hayatı dizisinde Hülya’nın yüzüne ne oldu? Hülya’nın yüzü neden parçalandı?

Başkalarının Hayatı, daha ilk sahnesinde izleyiciyi ters köşe yapan bir hikâyeyle ekran yolculuğuna başladı. Dizinin açılışında Hülya’nın yüzünün parçalanmış halde gösterilmesi, karakterin başına ne geldiği sorusunu gündeme taşıdı. “Başkalarının Hayatı dizisinde Hülya’nın yüzüne ne oldu?” sorusu, hikâyenin en büyük merak unsurlarından biri haline geldi. Peki, Başkalarının Hayatı dizisinde Hülya’nın yüzü neden parçalandı?

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNDE HÜLYA’NIN YÜZÜNE NE OLDU?

Başkalarının Hayatı dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi şaşırtan karanlık bir başlangıç yaptı. Yapım, hikâyenin finalinden bir sahneyle açılırken Hülya’nın yüzünün parçalanmış halde gösterilmesi büyük merak uyandırdı.

İzleyiciler şimdi “Hülya’nın yüzüne ne oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Hülya’nın yaptıklarının karşılığında ağır bir ceza çekeceği ve hikâyenin Rubi’de olduğu gibi karakterin bedel ödemesi üzerine kurulacağı görülüyor.

Başlangıçtaki bu sahne, dizinin sıradan bir hikâye anlatmayacağının da ilk işaretini verdi. Entrika, gizem ve hesaplaşmaların öne çıkacağı Başkalarının Hayatı, sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor.

BAŞKALARININ HAYATI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hülya, yoksul bir ailenin üniversiteyi yarı burslu kazanmış, güzel ve hırslı kızıdır. Annesi terzilik yaparken ablası da hem evin yükünü hem de Hülya’nın eğitim masraflarını üstlenmiştir.

Hülya’nın üniversitede tanıştığı, varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan, ona hayalini kurduğu ihtişamlı dünyanın kapılarını açar. Bu sırada karşısına çıkan Doktor Sarp’tan çok etkilenen Hülya, onun da bu dünyanın bir parçası olduğunu düşünür.

Neslihan, çocukluk aşkı Erim’in Londra’dan dönüşü yaklaştıkça korkuya kapılır. Erim’e anlatamadığı bir sırrı vardır. Hülya, Neslihan’ın zayıf anlarında yanında olarak onun güvenini ve dostluğunu kazanır. Hülya, hep uzaktan izlediği hayatların içine adım attığında kendini giderek karmaşıklaşan ilişkilerin merkezinde bulur. Ancak bu defa sadece seyirci olmaya hiç niyeti yoktur.