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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:09

Batman ve Diyarbakırlıların ayılıp bayılarak yedikleri danuk yemeğinin tarifi! Lezzetinin sırrı etinde

Batman ve Diyarbakırlıların bayılarak yediği danuk yemeğinin tarifini bir kez deneyenler, her hafta yemek istiyor. Bir diğer adıyla Hedik yemeği özellikler Diyarbakır ve Batman'da oldukça fazla tüketilirken her tadan, Danuk nasıl yapılır sorularının cevabını istiyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Batman ve Diyarbakırlıların ayılıp bayılarak yedikleri danuk yemeğinin tarifi! Lezzetinin sırrı etinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:09

Yöresel lezzet olan danuk yemeğinin tarifini bir kez deneyince sürekli yapmak isteyeceksiniz. Yapımı basit, lezzeti yüksek olan danuk yemeğinin sırrı ise etinde.

DİYARBAKIR'IN GÖZDESİ DANUK YEMEĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

ve 'ın en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan danuk bir diğer adıyla hedik için gereken malzemeler şöyle:

  • 2 su bardağı aşurelik buğday
  • 300-400 g kuşbaşı et
  • 1 büyük kuru soğan
Batman ve Diyarbakırlıların ayılıp bayılarak yedikleri danuk yemeğinin tarifi! Lezzetinin sırrı etinde
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5-6 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
Batman ve Diyarbakırlıların ayılıp bayılarak yedikleri danuk yemeğinin tarifi! Lezzetinin sırrı etinde

DANUK YEMEĞİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Buğdayı bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzüp yıkayınız. Tencereye eti aldıktan sonra suyunu çekene kadar kavurun. Yağı ve ince doğradığınız soğanı ekleyin. Kavurduktan sonra ise salçayı ekleyiniz. Buğdayın üzerin ekledikten sonra kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekledikten sonra etlerin de yumuşamasını bekleyin

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#diyarbakır
#Batman
#Buğday
#Yemek Tarifleri
#Danuk Yemeği
#Hedik
#Mavi Kadin
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