Batman ve Diyarbakırlıların ayılıp bayılarak yedikleri danuk yemeğinin tarifi! Lezzetinin sırrı etinde

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İstanbul
Yöresel lezzet olan danuk yemeğinin tarifini bir kez deneyince sürekli yapmak isteyeceksiniz. Yapımı basit, lezzeti yüksek olan danuk yemeğinin sırrı ise etinde.
Batman ve Diyarbakır'ın en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan danuk bir diğer adıyla hedik için gereken malzemeler şöyle:
Buğdayı bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzüp yıkayınız. Tencereye eti aldıktan sonra suyunu çekene kadar kavurun. Yağı ve ince doğradığınız soğanı ekleyin. Kavurduktan sonra ise salçayı ekleyiniz. Buğdayın üzerin ekledikten sonra kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekledikten sonra etlerin de yumuşamasını bekleyin