Batman ve Diyarbakırlıların ayılıp bayılarak yedikleri danuk yemeğinin tarifi! Lezzetinin sırrı etinde

Yöresel lezzet olan danuk yemeğinin tarifini bir kez deneyince sürekli yapmak isteyeceksiniz. Yapımı basit, lezzeti yüksek olan danuk yemeğinin sırrı ise etinde.

DİYARBAKIR'IN GÖZDESİ DANUK YEMEĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Batman ve Diyarbakır'ın en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan danuk bir diğer adıyla hedik için gereken malzemeler şöyle:

2 su bardağı aşurelik buğday

300-400 g kuşbaşı et

1 büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

5-6 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Pul biber

DANUK YEMEĞİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Buğdayı bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzüp yıkayınız. Tencereye eti aldıktan sonra suyunu çekene kadar kavurun. Yağı ve ince doğradığınız soğanı ekleyin. Kavurduktan sonra ise salçayı ekleyiniz. Buğdayın üzerin ekledikten sonra kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekledikten sonra etlerin de yumuşamasını bekleyin