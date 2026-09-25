Fayanslardaki inatçı lekeler için bunu deneyin! Anneannelerin temizlik yöntemi şaşırtıyor

Anneannelerin temizlik alışkanlıkları arasında yer alan pratik yöntemlerden biri de sirke ve karbonat gibi evde bulunan malzemelerden yararlanmak. Ancak bu malzemelerin her yüzey için uygun olmadığı unutulmamalı. Özellikle doğal taş, mermer ve hassas yüzeylerde asitli ürünler kullanılmadan önce yüzeyin üretici önerilerine bakılması gerekiyor.

FAYANSLAR NEDEN LEKELENİYOR?

Fayanslarda görülen lekelerin tek bir nedeni bulunmuyor. Duş sonrasında yüzeyde kalan su damlaları zamanla mineral birikimine neden olabiliyor. Sabun ve şampuan kalıntıları da bu tabakaya eklenerek fayansların mat ve kirli görünmesine yol açabiliyor.

Mutfakta ise yağ buharı, yemek artıkları ve deterjan kalıntıları fayans yüzeyinde birikebiliyor. Derz aralarında oluşan kir ise daha zor temizlendiği için yüzeyin genel görünümünü etkiliyor. Özellikle uzun süre temizlenmeyen yüzeylerde tek seferlik silme işlemi yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle lekenin türünü belirlemek ve uygun temizlik yöntemini seçmek önem taşıyor.

ANNEANNELERİN YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Ev temizliğinde uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biri beyaz sirkenin suyla seyreltilerek yüzeyde kullanılması. Sirkenin içindeki asetik asit, özellikle kireç kaynaklı mineral kalıntılarının çözülmesine yardımcı olabilir. Uygulama için bir ölçü beyaz sirke, bir ölçü suyla karıştırılabilir. Hazırlanan karışım, yüzeye doğrudan dökmek yerine bir bez veya uygun bir sprey şişesi yardımıyla uygulanabilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra yüzey yumuşak bir süngerle silinebilir.

Ardından fayansın temiz suyla durulanması ve kuru bir bezle kurulanması öneriliyor. Böylece yüzeyde yeni su izlerinin oluşması da azaltılabilir.

KARBONATLA DERZLERİ TEMİZLEMEK MÜMKÜN

Fayansların kendisi kadar derz araları da temizlik açısından dikkat istiyor. Zaman içerisinde derzlerde biriken kir, yüzeyin olduğundan daha eski ve bakımsız görünmesine neden olabiliyor. Karbonat, bu bölgelerde kullanılabilecek ev tipi temizlik malzemelerinden biri olarak biliniyor. Bir miktar karbonat az miktarda suyla karıştırılarak macun kıvamına getirilebilir. Hazırlanan karışım derzlere uygulanıp kısa süre bekletildikten sonra yumuşak bir fırçayla nazikçe ovalanabilir.

İşlemin ardından yüzey bol suyla durulanmalı. Özellikle derzlerin yapısına zarar vermemek için sert kıllı fırçalarla aşırı bastırmaktan kaçınmak gerekiyor.

SİRKE VE KARBONATI KARIŞTIRMAK DOĞRU MU?

Temizlikte sık yapılan hatalardan biri sirke ile karbonatı aynı anda karıştırarak daha güçlü bir ürün elde edileceğini düşünmek. Oysa bu iki madde bir araya geldiğinde kimyasal reaksiyon meydana geliyor ve köpürme oluşuyor. Bu reaksiyon, temizlik açısından sanıldığı kadar etkili bir sonuç sağlamayabilir. Bu nedenle iki ürünü aynı kapta karıştırmak yerine, kullanılacak yüzeye ve lekenin türüne göre ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olabilir.

Ayrıca çamaşır suyu gibi klor içeren ürünler ile sirke kesinlikle karıştırılmamalı. Bu tür karışımlar sağlığa zararlı gazların açığa çıkmasına neden olabilir.

HER FAYANSTA UYGULANMAMALI

Sirke gibi asitli ürünler seramik ve bazı porselen yüzeylerde kullanılabilse de her fayans türünde aynı sonucu vermeyebilir. Mermer, traverten ve diğer doğal taş yüzeyler asitlere karşı hassas olabilir.

Bu nedenle temizlik yöntemini uygulamadan önce yüzeyin küçük ve görünmeyen bir bölümünde deneme yapılması önem taşıyor. Ürünün yüzeyde uzun süre bekletilmesi de renk değişimine veya yüzeyin zarar görmesine neden olabilir. Özellikle üreticinin temizlik talimatları varsa öncelikle bu önerilerin dikkate alınması gerekiyor.

LEKELERİ ÖNLEMEK DAHA KOLAY

Fayanslarda inatçı lekelerin oluşmasını beklemeden düzenli temizlik yapmak, yoğun kir birikimini önleyebilir. Banyoda duş sonrasında fayansların kuru bir bez veya çekçekle alınması, yüzeyde su damlalarının uzun süre kalmasını engelleyebilir.

Mutfak fayanslarında ise yağ ve yemek kalıntılarının bekletilmeden temizlenmesi önem taşıyor. Derzlerin de belirli aralıklarla temizlenmesi, kirin zamanla yüzeye işlemesini önlemeye yardımcı olabilir.

Anneannelerden kalan temizlik yöntemleri bugün de pratik çözümler arayanların ilgisini çekiyor. Ancak doğal veya ev tipi bir malzeme kullanılması, her yüzeyde güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Fayansın yapısını ve lekenin kaynağını dikkate almak, hem daha iyi sonuç almak hem de yüzeye zarar vermemek açısından önem taşıyor.