Kadınlarda en zor zayıflayan bölge hangisidir? Vücuttaki yağlar her yerden aynı gitmiyor

Kilo vermeye başladığınızda tartıdaki rakam düşebilir. Ancak aynadaki değişim her bölgede aynı hızda görülmeyebilir. Bunun temel nedeni vücudun yağ depolama ve yağ kullanma biçimidir.

Kadınlarda özellikle kalça, basen ve alt karın çevresi, yağ kaybının daha yavaş fark edildiği bölgeler arasında yer alabilir. Bu durum yalnızca fazla yemekle açıklanamaz. Hormonlar ve genetik özellikler de vücudun yağ dağılımında önemli rol oynar.

KADINLARDA YAĞLAR NEDEN ÖNCELİKLE BU BÖLGELERDE TOPLANIYOR?

Kadın vücudunda yağ dokusunun dağılımı erkeklerden farklı olabilir. Östrojen gibi hormonlar, yağın kalça ve basen çevresinde depolanmasını etkileyebilir. Genetik yapı da önemli bir etkendir.

Bazı kişiler yağlanmayı daha çok karın çevresinde yaşarken bazı kişilerde kalça ve basen bölgesi daha belirgin olabilir.

Bu nedenle iki kişi aynı miktarda kilo verse bile vücutlarındaki değişim aynı görünmeyebilir.

EN ZOR BÖLGE TEK BİR YER DEĞİL

“Kadınlarda en zor zayıflayan bölge kesin olarak şurasıdır” demek doğru değildir. Her vücudun yağ depolama biçimi farklıdır.

Bununla birlikte kadınlarda basen, kalça ve alt karın bölgesindeki yağların kilo verme sürecinde daha uzun süre kalabildiği sık görülür.

Özellikle bölgesel yağlanma söz konusu olduğunda yalnızca o bölgeyi çalıştırarak yağın doğrudan oradan gitmesini sağlamak mümkün değildir.

Mekik çekmek karın kaslarını güçlendirebilir. Squat ve benzeri egzersizler bacak ve kalça kaslarını çalıştırabilir. Ancak bu hareketler, yalnızca çalıştırılan bölgedeki yağı seçerek ortadan kaldırmaz.

UZMANLAR BÖLGESEL ZAYIFLAMAYA DİKKAT ÇEKİYOR

Beslenme ve diyet uzmanlarına göre yağ kaybı bütün vücutta enerji dengesiyle birlikte gerçekleşir. Vücudun hangi bölgesinden önce yağ kaybedeceği ise kişiden kişiye değişebilir.

Uzmanlar, yalnızca tartıdaki rakama odaklanmak yerine bel, kalça ve basen ölçülerinin de takip edilmesini öneriyor.

Çünkü kilo kaybı bazen tartıda sınırlı bir değişim oluştururken vücut ölçülerinde daha belirgin hale gelebilir.

HORMONLARIN ETKİSİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Kadınlarda hormon değişimleri, vücuttaki yağ dağılımını da etkileyebilir. Adet döngüsü, gebelik, doğum sonrası dönem ve menopoz gibi süreçlerde vücut kompozisyonunda farklılıklar görülebilir.

Uzman Diyetisyen Ferin Batman’a göre hormonlar, iştahın yanı sıra vücutta depolanan yağ miktarını da etkileyebiliyor. Bu nedenle kilo verme sürecinde yalnızca kalori alımına odaklanmak yerine hormonların vücuttaki rolünü de dikkate almak gerekiyor.

Özellikle menopoz döneminde östrojen düzeyindeki değişim, yağın karın çevresinde daha fazla birikmesine neden olabilir. Bu durum, yaş ilerledikçe kilo verme sürecinin neden farklılaşabildiğini de açıklayan etkenlerden biridir.

SADECE MEKİKLE GÖBEK ERİTMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu, bölgesel yağlanma konusunda en sık yapılan yanlışlardan biridir. Karın egzersizleri karın kaslarını güçlendirir. Fakat vücut yağını yalnızca karın bölgesinden azaltmaz.

Yağ kaybı genel olarak tüm vücudu ilgilendiren bir süreçtir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli hareket bir arada değerlendirilmelidir.

Benzer durum kalça ve basen için de geçerlidir. Squat yapmak bölgedeki kasları güçlendirebilir. Ancak yağ kaybının yalnızca kalçadan gerçekleşmesini sağlamaz.

KİLO VERİRKEN NEDEN ÖNCE YÜZ İNCELİYOR?

Bazı kişiler kilo verme sürecinin ilk döneminde yüz, boyun veya üst gövdede daha hızlı değişim fark eder. Bu durum kişinin yağ dağılımıyla ilgilidir.

Vücut, enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını farklı bölgelerden kullanabilir. Hangi bölgenin önce inceldiği kişisel özelliklere göre değişir.

Bu nedenle “önce göbek erir” veya “önce basen gider” gibi herkes için geçerli bir sıralama bulunmaz.

UYKUSUZLUK VE STRES DE SÜRECİ ETKİLEYEBİLİR

Kilo verme yalnızca beslenme ve sporla değerlendirilmemelidir. Uyku düzeni ve stres de günlük yaşam alışkanlıklarının önemli parçalarıdır.

Uzun süreli düzensiz uyku, iştah ve yeme davranışlarını etkileyebilir. Stresli dönemlerde düzensiz beslenme ve hareketsizlik de artabilir.

Bu nedenle sürdürülebilir bir kilo verme sürecinde uyku, hareket ve beslenme birlikte ele alınmalıdır.