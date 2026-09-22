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Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:54

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte dolaplarda mevsimine uygun kıyafetler, kombinler için araştıralar yapılmaya başlandı. Yazın o sıcak havasının yanı sıra kışın trençkotları, gömlekleri ve rahat pantolonların yerini almaya başladı. Bizde sizin için kadınların sonbahar aylarında en çok tercihe ettiği kombinler ve renkleri sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:54

Kış sezonun gelmesiyle birlikte yılının sonbaharında en çok tercih edilecek kombinleri ve renkleri yavaştan hazırlanmaya başladı. Özellikle de yaz kıyafetlerinin yerini alan sonbahar modası bu yıl yeni renklerle adeta dikkatleri üzerine çekiyor. Günlük giyimden özel günde giyilecek olan kombinler artık klasik renklerden dışarıya çıkıyor. İşte detaylar…

KADINLARIN SONBAHAR AYLARINDA EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ KOMBİNLER VE RENKLER 2026!

2026 yılında adeta 2000’li yıllara geri dönülecek. Mikro trendler eşliğinde sonbaharın renk paletlerinde birbirinden güzel ve renkli ürünler bu sene yerini alacak. 2026 sonbaharın renk paleti yazın enerjik tonlarını geri de bırakmaya niyetli değil. Tabi, sonbaharın renkleri koyu renkler bu sene de yer alsa da bu yıl birbirinden tatlı renkleler daha ön plan da olacak.

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Elektrik Ve Kobalt Mavisi

Sonbaharın gelmesiyle klasik olan lacivert tonları bu sezonda daha renkli ve dinamik durumlar katacak. Geçtiğimiz sonbahara da sıklıkla gördüğümüz elektrik ve kobalt mavisi, özel günlerinize sizlere çok yakışacak. Üstelik üzerine ekleyebileceğiniz aksesuarlarla birlikte sonbahar da üstünüzde çıkmayacak.

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Domates Kırmızısı

İlkbahar ve yaz sezonunun en çok ilgi çeken tonlarından biri olan domates kırmızısı, mevsim değişimiyle sonbahara da geldi. Sonbahar da ‘kırmızı mı giyilir?’ demeyin. Çünkü bu kırmızı öyle bildiğiniz cafcaflı bir renk değildir. Dada sıcak bir kırmızı tonu olan parçalarla da kombinlenebilir ya da kot bir pantolonlarla kombin yapabilirsiniz. Kazak, paltolar gibi parçalar oldukça dikkat çekiyor.

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Kraliyet Moru

Belki de bu sene her yerde görülecek kraliyet moru, günümüz renklerin belki de çok üst seviyesinde yer alsa da asil ve dramatik duruşuyla ön plana çıkıyor. Bordo ile de çok güzel bir kombin yakalayan kraliyet moru, tok bir rengiyle sonbaharın en çok kullanılan renklerinden biri. Sonbaharın en sevilen renkleri arasında yer alacak.

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Toz Pembe

Çoğunluk ilkbahar aylarında sıklıkla gördüğümüz toz pembe rengi 2026 yılında da beklenmedik bir şekilde popüler hele geliyor. Sakin ve uyumlu bir yapısı bulunan toz pembe hemen hemen her kombinin de tamamlayıcısı olarak karşımızda yer almayabilir. Genellikle başrolü olabilir.

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Buz Mavisi ve Erik Moru

Buz mavisi ve erik moru da bu yıl ikili kombinlerde çok konuşulacak. Buz mavisinin soğukluğu ile erik morunun yoğun yapısıyla birlikte kullanılan uyum, ferah ve aydınlık bir dokunuş yapıyor. Görünümler dengelenerek daha dinamik eşleşmeler ortaya çıkarırken sezonun belki de alışılmadık renklerinden biri olacaklar.

Kadınların sonbahar aylarında en çok tercih ettiği kombinler ve renkler 2026!

Zeytin Yeşili ve Magenta

Magenta, parlak bir pembe olmasıyla biliniyor. Sıcak havaların en çok tercih edinileni olurken sezon başında sonbahar renkleri arasında yer aldı. Zeytin yeşili ile de bir araya gelen magenta sonbahar ayına da uyum sağlar. Aksesuar olarak da kullanılabilen bu renkler sonbaharın en çok sevilen uyumlarından biri olacak.

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ETİKETLER
#sonbahar modası
#2026
#Güçlü Kadın
#Elektrik Mavisi
#Domates Kırmızısı
#Kraliyet Moru
#Mavi Kadin
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