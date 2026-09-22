Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:22

Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

Çocukların gelişimi her yaş döneminde farklı bir hız ve özellik gösteriyor. Konuşmadan oyuna, hareketten sosyal iletişime kadar birçok beceri zaman içinde belirginleşiyor. Ebeveynlerin yaşa uygun gelişim basamaklarını bilmesi, çocuklarının ihtiyaçlarını daha doğru değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:22

Bebeklik döneminde baş kontrolü, seslere tepki verme ve çevreyle etkileşim öne çıkarken, ilerleyen yaşlarda kelime dağarcığı, hareket becerileri, oyun kurma ve akranlarla iletişim daha fazla önem kazanıyor. Uzmanlar ise gelişim basamaklarının kesin sınırlar olmadığını, çocuklar arasında bireysel farklılıklar bulunabileceğini belirtiyor.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE YAŞA GÖRE HANGİ BECERİLER ÖNE ÇIKIYOR?

İlk aylarda baş kontrolü, seslere tepki verme ve hareketli nesneleri takip etme gibi beceriler gelişiyor. Yaklaşık 6 aydan itibaren ses taklidi, hecelemeye benzer sesler çıkarma, nesnelere uzanma ve desteksiz oturma görülmeye başlanabiliyor.

Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

Ebeveynlerin bebekle konuşması, göz teması kurması ve çıkardığı seslere karşılık vermesi dil ve sosyal gelişimi destekliyor.

1-2 YAŞ ARASINDA KELİMELER ARTIYOR

Bir yaş sonrasında yürüme, ayağa kalkma ve eşyaları kullanma gibi hareket becerileri gelişiyor. Çocuklar anlamlı kelimeler kullanmaya, basit yönergeleri anlamaya ve ihtiyaçlarını ifade etmeye başlayabiliyor. Bu dönemde taklit oyunları ve çevreyi keşfetme de öne çıkıyor.

Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

2-3 YAŞTA DİL GELİŞİMİ HIZLANIYOR

İki yaş civarında kelime hazinesi genişliyor ve çocuklar iki veya daha fazla kelimeden oluşan ifadeler kullanabiliyor. Koşma, merdiven çıkma ve topa vurma gibi hareket becerileri de gelişiyor. Taklit oyunları bu yaşlarda daha belirgin hale geliyor.

Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

3-4 YAŞTA OYUNLAR ÇEŞİTLENİYOR

Üç yaş sonrasında çocuklar daha uzun cümleler kurabiliyor, soru sorabiliyor ve yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. Evcilik, doktorculuk gibi rol oyunları görülüyor. Zıplama, top yakalama ve kalem kullanma gibi motor beceriler de gelişmeye devam ediyor. Çocuklar yaşıtlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başlıyor.

4-5 YAŞTA SOSYAL BECERİLER GELİŞİYOR

Bu dönemde çocukların konuşmaları daha anlaşılır hale geliyor. Birlikte oyun oynama, rol paylaşma, sıra bekleme ve kurallara uyma gibi sosyal beceriler gelişiyor. Merdiven kullanma, top oyunlarına katılma ve kalemi daha kontrollü kullanma gibi hareket becerileri de ilerliyor.

Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

5-6 YAŞTA OKULA HAZIRLIK ÖNE ÇIKIYOR

Beş yaş ve sonrasında dikkatini bir etkinlik üzerinde sürdürme, sırasını bekleme ve grup içinde hareket etme becerileri güçleniyor. Olayları sırasıyla anlatma ve karşılıklı konuşmayı sürdürme de gelişiyor. Makas kullanma, şekil çizme, bazı harf ve rakamları kopyalama gibi ince motor beceriler önem kazanıyor. Giyinme, ayakkabı giyme ve eşyalarını toplama gibi günlük yaşam becerilerinde de bağımsızlık artıyor.

Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

HER ÇOCUK AYNI HIZDA GELİŞMEYEBİLİR

Çocukların gelişim hızları birbirinden farklı olabilir. Bir çocuk dil alanında daha erken ilerlerken başka bir çocuk hareket veya sosyal becerilerde öne çıkabilir.

Ebeveynlerin çocuklarını yaşıtlarıyla karşılaştırmak yerine kendi gelişim sürecini takip etmesi önem taşıyor. Daha önce kazanılmış bir becerinin kaybedilmesi veya gelişim konusunda ciddi endişe yaşanması halinde uzman değerlendirmesi alınması gerekiyor.

Kitap okumak, konuşmak, oyun oynamak, şarkı söylemek ve açık havada hareket etmek ise çocukların farklı gelişim alanlarını günlük yaşam içinde destekleyen önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocukların tehlikeli oyunu faciaya döndü: 9 yaşındaki çocuk yaralandı
Büyüklerden kalan çocuk yetiştirme sırrı! Uzmanlar da bu alışkanlığı öneriyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#çocuk gelişimi
#dil gelişimi
#oyun
#Sosyal Beceriler
#Anne Çocuk
#Motor Beceriler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.