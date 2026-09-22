Konuşma, oyun, hareket… Çocuğun gelişiminde yaşa göre hangi beceriler öne çıkıyor?

Bebeklik döneminde baş kontrolü, seslere tepki verme ve çevreyle etkileşim öne çıkarken, ilerleyen yaşlarda kelime dağarcığı, hareket becerileri, oyun kurma ve akranlarla iletişim daha fazla önem kazanıyor. Uzmanlar ise gelişim basamaklarının kesin sınırlar olmadığını, çocuklar arasında bireysel farklılıklar bulunabileceğini belirtiyor.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE YAŞA GÖRE HANGİ BECERİLER ÖNE ÇIKIYOR?

İlk aylarda baş kontrolü, seslere tepki verme ve hareketli nesneleri takip etme gibi beceriler gelişiyor. Yaklaşık 6 aydan itibaren ses taklidi, hecelemeye benzer sesler çıkarma, nesnelere uzanma ve desteksiz oturma görülmeye başlanabiliyor.

Ebeveynlerin bebekle konuşması, göz teması kurması ve çıkardığı seslere karşılık vermesi dil ve sosyal gelişimi destekliyor.

1-2 YAŞ ARASINDA KELİMELER ARTIYOR

Bir yaş sonrasında yürüme, ayağa kalkma ve eşyaları kullanma gibi hareket becerileri gelişiyor. Çocuklar anlamlı kelimeler kullanmaya, basit yönergeleri anlamaya ve ihtiyaçlarını ifade etmeye başlayabiliyor. Bu dönemde taklit oyunları ve çevreyi keşfetme de öne çıkıyor.

2-3 YAŞTA DİL GELİŞİMİ HIZLANIYOR

İki yaş civarında kelime hazinesi genişliyor ve çocuklar iki veya daha fazla kelimeden oluşan ifadeler kullanabiliyor. Koşma, merdiven çıkma ve topa vurma gibi hareket becerileri de gelişiyor. Taklit oyunları bu yaşlarda daha belirgin hale geliyor.

3-4 YAŞTA OYUNLAR ÇEŞİTLENİYOR

Üç yaş sonrasında çocuklar daha uzun cümleler kurabiliyor, soru sorabiliyor ve yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. Evcilik, doktorculuk gibi rol oyunları görülüyor. Zıplama, top yakalama ve kalem kullanma gibi motor beceriler de gelişmeye devam ediyor. Çocuklar yaşıtlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başlıyor.

4-5 YAŞTA SOSYAL BECERİLER GELİŞİYOR

Bu dönemde çocukların konuşmaları daha anlaşılır hale geliyor. Birlikte oyun oynama, rol paylaşma, sıra bekleme ve kurallara uyma gibi sosyal beceriler gelişiyor. Merdiven kullanma, top oyunlarına katılma ve kalemi daha kontrollü kullanma gibi hareket becerileri de ilerliyor.

5-6 YAŞTA OKULA HAZIRLIK ÖNE ÇIKIYOR

Beş yaş ve sonrasında dikkatini bir etkinlik üzerinde sürdürme, sırasını bekleme ve grup içinde hareket etme becerileri güçleniyor. Olayları sırasıyla anlatma ve karşılıklı konuşmayı sürdürme de gelişiyor. Makas kullanma, şekil çizme, bazı harf ve rakamları kopyalama gibi ince motor beceriler önem kazanıyor. Giyinme, ayakkabı giyme ve eşyalarını toplama gibi günlük yaşam becerilerinde de bağımsızlık artıyor.

HER ÇOCUK AYNI HIZDA GELİŞMEYEBİLİR

Çocukların gelişim hızları birbirinden farklı olabilir. Bir çocuk dil alanında daha erken ilerlerken başka bir çocuk hareket veya sosyal becerilerde öne çıkabilir.

Ebeveynlerin çocuklarını yaşıtlarıyla karşılaştırmak yerine kendi gelişim sürecini takip etmesi önem taşıyor. Daha önce kazanılmış bir becerinin kaybedilmesi veya gelişim konusunda ciddi endişe yaşanması halinde uzman değerlendirmesi alınması gerekiyor.

Kitap okumak, konuşmak, oyun oynamak, şarkı söylemek ve açık havada hareket etmek ise çocukların farklı gelişim alanlarını günlük yaşam içinde destekleyen önemli etkinlikler arasında yer alıyor.