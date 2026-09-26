Mardinli komşum tarifini hiç tereddüt etmeden verdi! İkbebet nasıl yapılır?

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İstanbul
Mardinli komşumla yemek üzerine sohbet ederken konu İkbebet’e geldi. Daha önce birkaç kez adını duyduğum bu yöresel lezzetin nasıl yapıldığını merak edince tarifini sordum. Sağ olsun, hiç tereddüt etmeden tüm püf noktalarıyla anlattı. Ben de öğrendiğim tarifi sizlerle paylaşmak istedim.
İkbebet, Mardin mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden biri. Ben ilk duyduğumda içli köfteye benzediğini düşünmüştüm. Dış kısmında bulgurla hazırlanan bir harç, içerisinde ise kıymalı ve baharatlı bir iç bulunuyor. Şekil verildikten sonra pişirilerek servis ediliyor.
Mardinli komşumdan tarifini aldığımda özellikle dış harcın kıvamının önemli olduğunu öğrendim. İç harcın lezzeti kadar, İkbebet’in dağılmadan şekil alması da tarifin en önemli noktalarından biri.
Hamuru için:
İç harcı için:
50 ml sıvı yağ
Ben önce iç harcı hazırlayarak başladım. Kıyma ve ince doğranmış soğanı sıvı yağda kavurdum. Ardından tuz, karabiber, yenibahar ve pul biberi ekleyerek harcı iyice karıştırdım. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ekleyip iç harcın soğumasını bekledim.
Dış harcı için ince çekilmiş yarma ve kısırlık bulguru geniş bir kaba aldım. Toz kişniş ve tuzu ekledikten sonra azar azar su ilave ederek yoğurmaya başladım. Karışım şekil alabilecek kıvama geldiğinde elimle küçük parçalar koparıp açtım. İçerisine hazırladığım kıymalı harçtan koyarak kapattım ve İkbebet şeklini verdim.
Hazırladığım İkbebetleri kaynayan suya dikkatlice bıraktım ve pişene kadar haşladım. Piştikten sonra suyunu süzüp sıcak olarak servis ettim. Komşumun özellikle tembihlediği gibi, dış harcın kıvamını iyi ayarlamak tarifin en önemli püf noktalarından biri.
İkbebet yaparken en önemli noktalardan biri dış harcın kıvamını iyi ayarlamak. Bulgurlu karışımın ne çok sert ne de fazla yumuşak olması gerekiyor. Hamurun kolay şekil alması ve kapatırken çatlamaması, pişirme sırasında dağılmaması için kıvamına dikkat etmek önemli.
İkbebet tarifini Mardinli komşumdan dinleyince aslında gözümde büyüttüğüm kadar zor olmadığını fark ettim. Özellikle dış harcın kıvamını doğru tutturduktan sonra şekil vermek çok daha kolay oluyor. Ben de öğrendiğim bu yöresel tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Mardin mutfağının bu sevilen lezzetini daha önce denemediyseniz, bir gün mutlaka sofranıza konuk edebilirsiniz.