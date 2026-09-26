Mardinli komşumla yemek üzerine sohbet ederken konu İkbebet’e geldi. Daha önce birkaç kez adını duyduğum bu yöresel lezzetin nasıl yapıldığını merak edince tarifini sordum. Sağ olsun, hiç tereddüt etmeden tüm püf noktalarıyla anlattı. Ben de öğrendiğim tarifi sizlerle paylaşmak istedim.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mardinli komşum tarifini hiç tereddüt etmeden verdi! İkbebet nasıl yapılır? Mardin mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan İkbebet'in gerekli malzemeleri ve yapılış tarifi püf noktalarıyla anlatılmaktadır. İkbebet, dış kısmında bulgurla hazırlanan bir harç, içerisinde ise kıymalı ve baharatlı bir iç bulunan bir lezzettir. Hamuru için ince çekilmiş yarma, kısırlık bulgur, toz kişniş, tuz ve su kullanılırken; iç harcı kıyma, soğan, maydanoz, baharatlar ve sıvı yağ ile hazırlanır. Kıymalı ve soğanlı iç harç kavrulup soğutulur; yarma ve bulgurlu dış harç yoğrulup açıldıktan sonra içine harç konularak kapatılır. Şekil verilen İkbebetler kaynayan suda pişene kadar haşlanır ve sıcak olarak servis edilir. Tarifin en önemli püf noktası, pişerken dağılmaması ve çatlamaması için dış harcın kıvamının ne çok sert ne de çok yumuşak olacak şekilde iyi ayarlanmasıdır.

İKBEBET NEDİR? MARDİN’İN MEŞHUR YÖRESEL LEZZETLERİNDEN BİRİ

İkbebet, Mardin mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden biri. Ben ilk duyduğumda içli köfteye benzediğini düşünmüştüm. Dış kısmında bulgurla hazırlanan bir harç, içerisinde ise kıymalı ve baharatlı bir iç bulunuyor. Şekil verildikten sonra pişirilerek servis ediliyor.

Mardinli komşumdan tarifini aldığımda özellikle dış harcın kıvamının önemli olduğunu öğrendim. İç harcın lezzeti kadar, İkbebet’in dağılmadan şekil alması da tarifin en önemli noktalarından biri.

İKBEBET İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKLİ?

Hamuru için:

2 kase ince çekilmiş yarma

1 kase kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı toz kişniş

1 yemek kaşığı tuz

Su

İç harcı için:

500 gram kıyma

1 kilogram kuru soğan

1 bağ maydanoz

20’şer gram karabiber ve yenibahar

30 gram pul biber

15 gram tuz

50 ml sıvı yağ

İKBEBET NASIL YAPILIR? İŞTE MARDİNLİ KOMŞUMDAN ÖĞRENDİĞİM TARİF

Ben önce iç harcı hazırlayarak başladım. Kıyma ve ince doğranmış soğanı sıvı yağda kavurdum. Ardından tuz, karabiber, yenibahar ve pul biberi ekleyerek harcı iyice karıştırdım. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ekleyip iç harcın soğumasını bekledim.

Dış harcı için ince çekilmiş yarma ve kısırlık bulguru geniş bir kaba aldım. Toz kişniş ve tuzu ekledikten sonra azar azar su ilave ederek yoğurmaya başladım. Karışım şekil alabilecek kıvama geldiğinde elimle küçük parçalar koparıp açtım. İçerisine hazırladığım kıymalı harçtan koyarak kapattım ve İkbebet şeklini verdim.

Hazırladığım İkbebetleri kaynayan suya dikkatlice bıraktım ve pişene kadar haşladım. Piştikten sonra suyunu süzüp sıcak olarak servis ettim. Komşumun özellikle tembihlediği gibi, dış harcın kıvamını iyi ayarlamak tarifin en önemli püf noktalarından biri.

İKBEBET YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İkbebet yaparken en önemli noktalardan biri dış harcın kıvamını iyi ayarlamak. Bulgurlu karışımın ne çok sert ne de fazla yumuşak olması gerekiyor. Hamurun kolay şekil alması ve kapatırken çatlamaması, pişirme sırasında dağılmaması için kıvamına dikkat etmek önemli.

İkbebet tarifini Mardinli komşumdan dinleyince aslında gözümde büyüttüğüm kadar zor olmadığını fark ettim. Özellikle dış harcın kıvamını doğru tutturduktan sonra şekil vermek çok daha kolay oluyor. Ben de öğrendiğim bu yöresel tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Mardin mutfağının bu sevilen lezzetini daha önce denemediyseniz, bir gün mutlaka sofranıza konuk edebilirsiniz.