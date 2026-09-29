Barbara Mori’nin başrolünde yer aldığı Rubi, 2004 yılında yayınlanmasına rağmen bugün hâlâ merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Güzelliği, hırsı ve yaptığı seçimlerle dikkat çeken Rubi'nin hikâyesini anlatan dizinin izleme seçenekleri de araştırılıyor. Peki Rubi dizisi nereden izleniyor, hangi platformda yayınlanıyor ve kaç bölüm? İşte 115 bölümlük dizinin izleme seçenekleri ve merak edilen detayları...

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HABERİN ÖZETİ Rubi dizisi nereden izleniyor? Rubi dizisi hangi platformda? Rubi dizisi kaç bölüm? 2004 yapımı popüler Meksika dizisi Rubi'nin konusu, bölüm sayısı ve izleme seçeneklerine dair detaylar paylaşıldı. Başrolünde Barbara Mori'nin yer aldığı dizi, tek sezon ve toplam 115 bölümden oluşuyor. Rubi, şu anda Türkiye'deki resmi bir dijital platformda yayınlanmıyor. Dizi bazı ülkelerde ViX, ViX Premium ve Prime Video'daki ViX kanalı üzerinden izlenebiliyor. Bölümleri yaklaşık 44-45 dakika süren yapım; aşk, hırs ve zengin bir hayat kurma arzusuyla kararlar alan Rubi'nin hikâyesini anlatıyor.

RUBİ DİZİSİ NEREDEN İZLENİYOR?

Bir döneme damga vuran Meksika yapımı Rubi, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan diziler arasında yer alıyor. Barbara Mori’nin hayat verdiği Rubi karakteriyle hafızalara kazınan yapım, bugün yeniden izlemek isteyen izleyicilerin de ilgisini çekiyor. Diziyi yeniden ekranlara taşımak isteyenler ise Rubi'nin Türkiye’de hangi platformda yayınlandığını merak ediyor.

Rubi, Türkiye’de şu anda resmi bir dijital platformda yayınlanmıyor. Dizi bazı ülkelerde VİX ve VİX Premium üzerinden izlenebiliyor. Prime Video’da da ViX kanalı üzerinden Rubi için bir listeleme bulunuyor. Ancak izleme seçenekleri ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor.

RUBİ DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Barbara Mori’nin başrolünde yer aldığı Rubi, toplam 115 bölümden oluşuyor. 2004 yılında yayınlanan Meksika yapımı dizi, tek sezon halinde ekrana geldi. Bölümleri yaklaşık 44-45 dakika süren yapım, Rubi’nin daha iyi bir hayat ve zenginlik uğruna aldığı kararların sonuçlarını konu alıyor.

RUBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Rubi, güzelliğinin ve zekâsının hayatını değiştirebileceğine inanan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Maddi imkânları sınırlı bir yaşam süren Rubi, zengin bir hayat kurma arzusu nedeniyle çevresindeki insanlarla ilişkilerini ve aldığı kararları farklı bir noktaya taşıyor.

Aşk, hırs, dostluk ve sınıf farkının öne çıktığı dizide Rubi’nin daha iyi bir yaşam uğruna verdiği mücadele ve bu uğurda yaptığı seçimlerin sonuçları işleniyor.

Yayınlandığı dönemde yarattığı etkiyle hafızalarda yer eden Rubi, yıllar sonra yeniden gündeme gelmesiyle birlikte dizinin hikâyesine ve başrol oyuncusu Barbara Mori’ye olan ilgiyi de artırıyor. Rubi'nin zenginlik ve aşk arasında yaptığı seçimleri anlatan yapım, klasik Latin Amerika dizilerini seven izleyiciler için hâlâ merak edilen yapımlar arasında yer alıyor.