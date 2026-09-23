Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor

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İstanbul
Tabii’nin yeni dizisi “Susanlar” ekibi okuma provası yaparken, izleyiciler de ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Cansu Tosun'un savcı olarak yer alacağı Susanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yok yok!
Ali Sürmeli, Cansu Tosun ve Saygın Soysal'ın başrolünde yer aldığı Susanlar dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizinin okuma provaları gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bugün itibarıyla Afyon'da başlayan çekimlerin ardından kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Henüz yayınlanacağı tarihe dair bilgi paylaşılmadı.
Ahmet Sönmez’in yöneteceği, Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş, M. Fatih Sever’in senaryosunu yazdığı Susanlar, bugün itibarıyla Afyon'da çekimlere başladı. Çekimlerin ilerlemesinin ardından çok yakın bir tarihte izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Susanlar dizisinde yer alacak olan oyuncular ve karakterleri şöyle:
Ali Sürmeli – Samet
Saygın Soysal – Murat
Nazan Kesal – Aysel
Fatih Al – Hakim Buğra
Burak Alkaş – İbrahim
Emrullah Çakay – Bekir
Süreyya Kilimci – Şefika
Elif Doğan – Parla
Zeynep Köse – Hilal
Fırat Topkorur – Ali
Açelya Özcan – Melike
Ümit Bülent Dinçer – Yasin
Ahmet Kahvecioğlu – Ziya
İrem Sözbir – Nermin
Fatih Serbest – Hasan
Cüneyt Pamuk – Mübaşir
Berat Yazıgan – Sinan
Eylül Keskin – Ela
Arya Lina Albayrak – Ece