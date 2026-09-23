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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:53

Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor

Yakın zamanda yayınlanacak olan Susanlar dizisinin prova okumaları gerçekleşti. Cansu Tosun, Saygın Soysal, Ali Sürmeli gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Susanlar ne zaman çıkacak merakla bekleniyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:53

’nin yeni dizisi “Susanlar” ekibi okuma provası yaparken, izleyiciler de ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Cansu Tosun'un savcı olarak yer alacağı Susanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yok yok!

SUSANLAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ali Sürmeli, Cansu Tosun ve Saygın Soysal'ın başrolünde yer aldığı Susanlar dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizinin okuma provaları gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bugün itibarıyla Afyon'da başlayan çekimlerin ardından kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Henüz yayınlanacağı tarihe dair bilgi paylaşılmadı.

Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor

SUSANLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ahmet Sönmez’in yöneteceği, Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş, M. Fatih Sever’in senaryosunu yazdığı Susanlar, bugün itibarıyla Afyon'da çekimlere başladı. Çekimlerin ilerlemesinin ardından çok yakın bir tarihte izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor

SUSANLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Susanlar dizisinde yer alacak olan oyuncular ve karakterleri şöyle:

Ali Sürmeli – Samet
Saygın Soysal – Murat
Nazan Kesal – Aysel
Fatih Al – Hakim Buğra
Burak Alkaş – İbrahim
Emrullah Çakay – Bekir
Süreyya Kilimci – Şefika
Elif Doğan – Parla
Zeynep Köse – Hilal
Fırat Topkorur – Ali

Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor


Açelya Özcan – Melike
Ümit Bülent Dinçer – Yasin
Ahmet Kahvecioğlu – Ziya
İrem Sözbir – Nermin
Fatih Serbest – Hasan
Cüneyt Pamuk – Mübaşir
Berat Yazıgan – Sinan
Eylül Keskin – Ela
Arya Lina Albayrak – Ece

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ETİKETLER
#ali sürmeli
#afyon
#cansu tosun
#tabii
#Diziler
#Susanlar
#Mavi Kadin
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