Susanlar dizisi ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda Cansu Tosun ve Saygın Soysal yer alıyor

Tabii’nin yeni dizisi “Susanlar” ekibi okuma provası yaparken, izleyiciler de ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Cansu Tosun'un savcı olarak yer alacağı Susanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yok yok!

SUSANLAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ali Sürmeli, Cansu Tosun ve Saygın Soysal'ın başrolünde yer aldığı Susanlar dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizinin okuma provaları gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bugün itibarıyla Afyon'da başlayan çekimlerin ardından kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Henüz yayınlanacağı tarihe dair bilgi paylaşılmadı.

SUSANLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ahmet Sönmez’in yöneteceği, Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş, M. Fatih Sever’in senaryosunu yazdığı Susanlar, bugün itibarıyla Afyon'da çekimlere başladı. Çekimlerin ilerlemesinin ardından çok yakın bir tarihte izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

SUSANLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Susanlar dizisinde yer alacak olan oyuncular ve karakterleri şöyle:

Ali Sürmeli – Samet

Saygın Soysal – Murat

Nazan Kesal – Aysel

Fatih Al – Hakim Buğra

Burak Alkaş – İbrahim

Emrullah Çakay – Bekir

Süreyya Kilimci – Şefika

Elif Doğan – Parla

Zeynep Köse – Hilal

Fırat Topkorur – Ali



Açelya Özcan – Melike

Ümit Bülent Dinçer – Yasin

Ahmet Kahvecioğlu – Ziya

İrem Sözbir – Nermin

Fatih Serbest – Hasan

Cüneyt Pamuk – Mübaşir

Berat Yazıgan – Sinan

Eylül Keskin – Ela

Arya Lina Albayrak – Ece