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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:04

Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

Spot: Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Doktorlar dizisindeki Arslan karakteriyle tanınan Devrim Nas’ın yaptığı paylaşım, oyuncunun diziye konuk olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan Tuzlu Kahve’de Aşk-ı Memnu izleyicilerini yakından ilgilendiren bir detay da dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:04

dizisiyle ilgili son gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. dizisinde Arslan karakterini oynayan Devrim Nas’ın sosyal medya paylaşımı, “Devrim Nas Tuzlu Kahve’ye mi geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Nas’ın paylaşımı sonrası oyuncunun diziye konuk olup olmayacağı merak edilirken, Tuzlu Kahve’de bağlantısı da dikkat çekti. Peki Devrim Nas Tuzlu Kahve’ye mi geliyor, sosyal medyada neden Aşk-ı Memnu paylaşımları yapıldı? İşte Tuzlu Kahve’de yaşanan son gelişmeler... 

HABERİN ÖZETİ

Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Tuzlu Kahve dizisinde Devrim Nas'ın projeye dahil olup olmayacağı merak konusu olurken, dizideki Aşk-ı Memnu seslendirme bağlantısı da izleyicilerin dikkatini çekti.
Doktorlar dizisinde Arslan karakterini canlandıran Devrim Nas, yapımcı Polat Yağcı'yı etiketleyerek "Acil çağrı varmış" notuyla paylaşım yaptı.
Devrim Nas'ın diziye katılıp katılmayacağı veya hangi karakteri canlandıracağı henüz kesinleşmedi ve resmi bir açıklama bulunmuyor.
Tuzlu Kahve dizisinde Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal İpekli karakterini Gülen Karaman seslendiriyor.
Gülen Karaman'ın daha önce Aşk-ı Memnu dizisinde yine Nebahat Çehre'nin oynadığı Firdevs Yöreoğlu karakterini seslendirmiş olması iki yapım arasında bağlantı oluşturdu.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

DEVRİM NAS TUZLU KAHVE’YE Mİ GELİYOR?

Tuzlu Kahve izleyicilerinin Devrim Nas’ı dizide görmek istemesiyle başlayan sosyal medya hareketliliği, oyuncunun yaptığı paylaşımla daha da dikkat çekti. Hayranlar, Nas’ın Doktorlar dizisindeki Arslan karakteriyle Tuzlu Kahve’ye konuk olmasını isterken oyuncu da yapımcı Polat Yağcı’yı etiketleyerek "Acil çağrı varmış" notuyla paylaştı.

Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

Bu paylaşımın ardından Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve’ye konuk olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Oyuncunun projede hangi karakteri oynayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada Nas’ın yeniden Arslan karakteriyle ekrana gelebileceği yönünde yorumlar yapılırken, bu iddia şu aşamada doğrulanmış değil.

Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

TUZLU KAHVE’DE AŞK-I MEMNU BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ!

Tuzlu Kahve’de ’nin oynadığı Feryal İpekli karakterinin seslendirmesini Gülen Karaman yapıyor. Karaman’ın daha önce Aşk-ı Memnu dizisinde yine Nebahat Çehre’nin oynadığı Firdevs Yöreoğlu karakterini seslendirmesi, iki yapım arasında dikkat çeken bir bağlantı oluşturdu. 

Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

Bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte Aşk-ı Memnu izleyicileri de sosyal medyada eski diziye ait paylaşımlara yöneldi. Nebahat Çehre ve Gülen Karaman’ın farklı bir yapımda yeniden aynı ses-karakter bağlantısıyla buluşması, Tuzlu Kahve izleyicilerinin de dikkatini çekti.

Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

Tuzlu Kahve’de Devrim Nas’ın yer alıp almayacağına ilişkin merak sosyal medyadaki paylaşımlarla artarken, oyuncunun diziye dahil olacağı henüz kesinleşmiş değil. Öte yandan dizideki Nebahat Çehre ve Gülen Karaman bağlantısı, Aşk-ı Memnu izleyicilerinin de dikkatini çekti. Tuzlu Kahve’de yaşanan gelişmeler ve Devrim Nas’ın projede yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

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ETİKETLER
#nebahat çehre
#Devrim Nas
#doktorlar
#Aşk-ı Memnu
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
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