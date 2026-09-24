Tuzlu Kahve’ye Devrim Nas mı geliyor? Sosyal medyada Aşk-ı Memnu detayı dikkat çekti!

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Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili son gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Doktorlar dizisinde Arslan karakterini oynayan Devrim Nas’ın sosyal medya paylaşımı, “Devrim Nas Tuzlu Kahve’ye mi geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Nas’ın paylaşımı sonrası oyuncunun diziye konuk olup olmayacağı merak edilirken, Tuzlu Kahve’de Aşk-ı Memnu bağlantısı da dikkat çekti. Peki Devrim Nas Tuzlu Kahve’ye mi geliyor, sosyal medyada neden Aşk-ı Memnu paylaşımları yapıldı? İşte Tuzlu Kahve’de yaşanan son gelişmeler...
Tuzlu Kahve izleyicilerinin Devrim Nas’ı dizide görmek istemesiyle başlayan sosyal medya hareketliliği, oyuncunun yaptığı paylaşımla daha da dikkat çekti. Hayranlar, Nas’ın Doktorlar dizisindeki Arslan karakteriyle Tuzlu Kahve’ye konuk olmasını isterken oyuncu da yapımcı Polat Yağcı’yı etiketleyerek "Acil çağrı varmış" notuyla paylaştı.
Bu paylaşımın ardından Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve’ye konuk olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Oyuncunun projede hangi karakteri oynayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada Nas’ın yeniden Arslan karakteriyle ekrana gelebileceği yönünde yorumlar yapılırken, bu iddia şu aşamada doğrulanmış değil.
Tuzlu Kahve’de Nebahat Çehre’nin oynadığı Feryal İpekli karakterinin seslendirmesini Gülen Karaman yapıyor. Karaman’ın daha önce Aşk-ı Memnu dizisinde yine Nebahat Çehre’nin oynadığı Firdevs Yöreoğlu karakterini seslendirmesi, iki yapım arasında dikkat çeken bir bağlantı oluşturdu.
Bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte Aşk-ı Memnu izleyicileri de sosyal medyada eski diziye ait paylaşımlara yöneldi. Nebahat Çehre ve Gülen Karaman’ın farklı bir yapımda yeniden aynı ses-karakter bağlantısıyla buluşması, Tuzlu Kahve izleyicilerinin de dikkatini çekti.
Tuzlu Kahve’de Devrim Nas’ın yer alıp almayacağına ilişkin merak sosyal medyadaki paylaşımlarla artarken, oyuncunun diziye dahil olacağı henüz kesinleşmiş değil. Öte yandan dizideki Nebahat Çehre ve Gülen Karaman bağlantısı, Aşk-ı Memnu izleyicilerinin de dikkatini çekti. Tuzlu Kahve’de yaşanan gelişmeler ve Devrim Nas’ın projede yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.