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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:30

ABİ dizisi final mi oldu, bu akşam var mı? ABİ bitti mi?

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi için erken final kararının alınmasının ardından ABİ dizisi final mi oldu, ABİ bu akşam var mı? sorularına cevap aranıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan yapım, ikinci sezonunun beşinci bölümüne denk gelen 23. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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ABİ dizisi final mi oldu, bu akşam var mı? ABİ bitti mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:30

'nin A.B.İ. dizisi için erken final kararı alındı. İlk sezonunda 18 bölüm yayınlanan yapım, ikinci sezonun başlamasının ardından yalnızca birkaç bölüm daha devam edecek. final mi oldu, bu akşam var mı?

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

 İkinci sezon 8 Eylül'de 19. bölümle başlarken 15 Eylül'de 20. bölüm, 22 Eylül'de ise 21. bölüm ekrana geldi. Mevcut yayın planına göre 29 Eylül'de 22. bölüm, 6 Ekim'de ise 23. bölüm yayınlanacak.

ABİ dizisi final mi oldu, bu akşam var mı? ABİ bitti mi?

Final kararının ikinci sezonun henüz ilk bölümleri yayınlanırken alınması izleyicilerin dikkatini çekti. Yapımın final kararının ardından gözler hem 22. bölüme hem de hikâyenin sonlandırılacağı 23. bölüme çevrildi. Böylece A.B.İ.'nin toplam bölüm sayısının 23 olması ve dizinin 6 Ekim'de ekranlara veda etmesi bekleniyor.

A.B.İ. BU AKŞAM VAR MI?

A.B.İ.'nin 22. bölümü 29 Eylül 2026 Salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm, dizinin finalinden önce yayınlanacak son bölüm olacak ve mevcut yayın planında finalden bir hafta önce ekrana gelecek.

ABİ dizisi final mi oldu, bu akşam var mı? ABİ bitti mi?

İkinci sezonun beşinci bölümü olarak planlanan 23. bölümün ise 6 Ekim 2026 Salı günü yayınlanması bekleniyor. Bu nedenle 29 Eylül'deki yayın dizinin final bölümü değil, finalden önceki 22. bölüm olacak.

TARİHBÖLÜMDURUM
8 Eylül 202619. bölüm2. sezon başladı
15 Eylül 202620. bölümYayınlandı
22 Eylül 202621. bölümYayınlandı
29 Eylül 202622. bölümBu akşam yayınlanacak
6 Ekim 202623. bölümFinal olması bekleniyor

ABİ DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

A.B.İ.'nin erken final kararının gündeme gelmesinde ikinci sezon performansı öne çıktı. 22 Eylül'de yayınlanan 21. bölümün Total kategorisinde 3,32 reyting, AB kategorisinde 2,42 ve ABC1 kategorisinde 3,07 reyting aldığı aktarıldı. İkinci sezonun ilk bölümü olan 19. bölümde ise Total reytingi 3,82 seviyesindeydi.

ABİ dizisi final mi oldu, bu akşam var mı? ABİ bitti mi?

İlk sezonda dizinin daha yüksek reyting sonuçlarına ulaştığı görülüyordu. Örneğin 20 Ocak 2026'da yayınlanan bölümün Total kategorisinde 11,03 reytinge ulaştığı aktarılırken sezonun ilerleyen dönemlerinde de yüksek sonuçlar elde edilmişti. Final kararının kesin gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmazken, mevcut haberlerde reyting performansındaki düşüş kararın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BERGÜZAR KOREL YILLAR SONRA YENİDEN BULUŞTU

A.B.İ.'nin ikinci sezonuyla birlikte ve yeniden aynı projede yer aldı. İki oyuncu daha önce Karadayı dizisinde başrolleri paylaşmış ve bu yapımda uzun süre birlikte kamera karşısına geçmişti. A.B.İ.'de ise İmirzalıoğlu Doğan karakterini canlandırırken Korel, ikinci sezonla birlikte hikâyeye dahil olan Leyla karakterine hayat verdi.

Korel'in diziye katılması, ilk sezonun ardından yaşanan önemli kadro değişikliklerinden biri oldu. İlk sezonda Doğan'ın partneri olarak Afra Saraçoğlu yer alırken oyuncu sezon finalinin ardından projeden ayrıldı. Yeni sezonda Leyla karakterinin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte Doğan'ın geçmişi ve karakterler arasındaki ilişkiler yeniden şekillendi.

A.B.İ. DİZİSİNDE FİNAL KARARINA OYUNCULARDAN AÇIKLAMA

Final kararının gündeme gelmesinin ardından dizinin oyuncuları da süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Rüya karakterini canlandıran Saadet Işıl Aksoy, final kararının nedenini kendisinin de tam olarak bilmediğini belirterek televizyon dünyasındaki bu tür kararların değişken olabildiğini ifade etti.

Sinan Hancıoğlu karakterine hayat veren Sinan Tuzcu ise kararın izleyicilerin tercihleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Tuzcu, televizyon yapımlarında hikâyenin izleyici tarafından nasıl karşılandığının belirleyici olduğunu belirtirken, A.B.İ.'nin hikâyesinin izleyiciler tarafından benimsenmemesinin final kararında etkili olmuş olabileceğine dikkat çekti.

ABİ 23. BÖLÜMDE Mİ FİNAL YAPACAK?

A.B.İ.'nin ikinci sezonunun beşinci bölümünde final yapacağı bilgisi paylaşıldı. İkinci sezon 19. bölümle başladığı için sezonun beşinci bölümü dizinin genel bölüm sıralamasında 23. bölüme denk geliyor. Bu nedenle 23. bölümün dizinin final bölümü olması planlanıyor.

Mevcut haftalık yayın takvimine göre 22. bölüm 29 Eylül'de, 23. bölüm ise 6 Ekim'de ekrana gelecek. Dolayısıyla yayın planında değişiklik olmaması halinde A.B.İ. 6 Ekim Salı akşamı final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak ve ekran macerasını tamamlayacak.

A.B.İ. DİZİSİNİN KONUSU NE?

A.B.İ.'de Doğan'ın ailesiyle yaşadığı sorunlar, geçmişiyle hesaplaşması ve ailesini korumak için verdiği mücadele anlatılıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan Doğan, geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hayat kurmaya çalışırken yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden ailesinin ve geçmişinin içine çekiliyor.

İkinci sezonda Leyla karakterinin hikâyeye dahil olmasıyla Doğan'ın geçmişi yeniden gündeme geliyor. Doğan ve Leyla arasındaki ilişki, Saruhan'ın planları ve aileler arasındaki mücadele yeni sezonun temel hikâye başlıkları arasında yer alıyor. Final kararıyla birlikte bu hikâyelerin 23. bölümde nasıl tamamlanacağı merak ediliyor.

A.B.İ. OYUNCULARI KİMLER?

A.B.İ.'nin ikinci sezon kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in yanı sıra Saadet Işıl Aksoy, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Mustafa Üstündağ, Asude Kalebek ve diğer oyuncular yer alıyor. İmirzalıoğlu Doğan, Korel ise Leyla karakteriyle hikâyenin merkezinde bulunuyor.

Dizide Saadet Işıl Aksoy Rüya karakterini, Sinan Tuzcu ise Sinan Hancıoğlu'nu canlandırıyor. İkinci sezonda kadroya katılan Bergüzar Korel'in Leyla karakteri ise Doğan'ın geçmişiyle bağlantılı hikâyenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

A.B.İ. dizisi final mi yapıyor?

Evet. A.B.İ. için erken final kararı alındı ve dizinin ikinci sezonunun beşinci bölümünde, yani toplamda 23. bölümde ekran macerasını tamamlaması planlanıyor. Mevcut yayın takvimine göre final bölümü 6 Ekim 2026'da ekrana gelecek.

A.B.İ. bu akşam var mı?

Evet. A.B.İ.'nin 22. bölümü 29 Eylül 2026 Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak. Bu bölüm final değil, finalden önceki bölüm olacak.

A.B.İ. neden final yapıyor?

Final kararının arka planında özellikle ikinci sezonun reyting performansı öne çıkıyor. 21. bölümün reyting sonuçları ilk sezonun bazı bölümlerindeki seviyelerin altında kalırken, oyuncular da final kararına ilişkin farklı açıklamalarda bulundu.

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#bergüzar korel
#reyting
#kenan imirzalıoğlu
#abi dizisi
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