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 | Dilek Ulusan

İşte Benim Stilim jüri üyeleri belli oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışması yıllar sonra tekrar ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri başlayan yarışma programından yayınlanan fotoğraf sonrası jüri üyeleri de belli oldu.

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İşte Benim Stilim jüri üyeleri belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:08

En çok konuşulan programlardan biri olan İşte Benim Stilim yarışması, uzun bir aranın ardından tekrar yayın hayatına başlayacak. İlk bölümü 31 Mart Pazartesi günü yayınlanacak yarışma programın jüri üyeleri de belli oldu.

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Bir dönemin en popüler mankenlerinden biri olan Güzide Duran, ekranlara geri dönüyor. Eşi Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'ın dışında İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında; Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer de yer aldı. Programın sunuculuğunu ise yine Öykü Serter üstlenecek.

2014-2017 yılları arasında yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim'in yeni bölüm çekimleri başladı. Öykü Serter’in sunduğu, jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş’ın oturduğu programın yeni dönemde sunuculuğu tekrar Öykü Serter üstlenecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
26 Şubat 1975 doğumlu Öykü Serter, sunucu, oyuncu ve DJ'dir. Öykü Serter ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu.
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