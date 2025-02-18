İşte Benim Stilim jüri üyeleri belli oldu

En çok konuşulan programlardan biri olan İşte Benim Stilim yarışması, uzun bir aranın ardından tekrar yayın hayatına başlayacak. İlk bölümü 31 Mart Pazartesi günü yayınlanacak yarışma programın jüri üyeleri de belli oldu.

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Bir dönemin en popüler mankenlerinden biri olan Güzide Duran, ekranlara geri dönüyor. Eşi Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'ın dışında İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında; Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer de yer aldı. Programın sunuculuğunu ise yine Öykü Serter üstlenecek.

2014-2017 yılları arasında yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim'in yeni bölüm çekimleri başladı. Öykü Serter’in sunduğu, jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş’ın oturduğu programın yeni dönemde sunuculuğu tekrar Öykü Serter üstlenecek.