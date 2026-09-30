Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:24

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Eylül Masterchef mavi kırmızı takımdaki isimler

Bu akşam Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı için mücadele edildi. Çiğköfte yapan yarışmacılardan en çok beğenilen isim ise mavi takım kaptanı oldu. Böylece Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Eylül Masterchef mavi kırmızı takımdaki isimler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:24

ekranlarında yayınlanan 'de bugün mavi takımın kaptanı belirlendi. Şeflerden beğeni alan isim mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanını da seçti.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yapılan çiğköfteler arasında şeflerin beğenisini toplayan kişi Eyyüp Can oldu. Şefler tarafından değerlendirilen isim kaptanı olarak seçildi. Bu durumda Eyyüp Can bu hafta mavi takımın başında olacak.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Eylül Masterchef mavi kırmızı takımdaki isimler

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te bu akşam yarışmcılar çiğköfte yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı bölümde mavi takım kaptanı ise Eyyüp Can oldu. Karşısında rakip olarak ise Nurten'i görmek istedi. İki isim de kendi takımlarını oluştururken, stres yüksek seviyelerdeydi.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Eylül Masterchef mavi kırmızı takımdaki isimler

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanı olan Eyyüp Can, karşı takımın kaptanı olarak Nurten'i seçti. Böylece bu hafta Eyyüp Can ve Nurten takımların başında olacak ve mücadele edecek.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Eylül Masterchef mavi kırmızı takımdaki isimler

MASTERCHEF MAVİ KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Nurten, Ayşe, Tolgahan, Nilay, Emre, Batuhan, Muhammed, Şükran, Kübra.

Mavi: Tolğa, Eyyüp Can, Şadi, Bahar, Armağan, Burçin, Enes, Hasan Alp, Buse, Şiringül.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef’te korku dolu anlar! Mehmet Şef’ten Emre’ye Heimlich müdahalesi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#mavi takım
#TV8
#Nurten
#Eyyüp Can
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.