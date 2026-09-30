Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Eylül Masterchef mavi kırmızı takımdaki isimler

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bugün mavi takımın kaptanı belirlendi. Şeflerden beğeni alan isim mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanını da seçti.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yapılan çiğköfteler arasında şeflerin beğenisini toplayan kişi Eyyüp Can oldu. Şefler tarafından değerlendirilen isim mavi takım kaptanı olarak seçildi. Bu durumda Eyyüp Can bu hafta mavi takımın başında olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te bu akşam yarışmcılar çiğköfte yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı bölümde mavi takım kaptanı ise Eyyüp Can oldu. Karşısında rakip olarak ise Nurten'i görmek istedi. İki isim de kendi takımlarını oluştururken, stres yüksek seviyelerdeydi.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanı olan Eyyüp Can, karşı takımın kaptanı olarak Nurten'i seçti. Böylece bu hafta Eyyüp Can ve Nurten takımların başında olacak ve mücadele edecek.

MASTERCHEF MAVİ KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Nurten, Ayşe, Tolgahan, Nilay, Emre, Batuhan, Muhammed, Şükran, Kübra.

Mavi: Tolğa, Eyyüp Can, Şadi, Bahar, Armağan, Burçin, Enes, Hasan Alp, Buse, Şiringül.