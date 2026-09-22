Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşam Masterchef'te kaptanlık mücadelesi verildi. En güzel lahmacunu yaparak bu haftanın mavi takım kaptanı olan isim Şükran oldu. Kırmızı takım için ise Şiringül seçildi.
Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı sona erdi. 21 Eylül akşamı oynanan yarışta mavi takımın kaptanı Şükran oldu. Kırmızı takımda ise Şiringül kaptanlık yapacak.
Mavi takım yarışmacıları:
Eyyüp Can
Ayşe
Tolgahan
Emre
Nilay
Tolğa
Muhammed
Bahar
Şükran
Buse
Şiringül
Armağan
Nurten
Hasan Alp
Batuhan
Burçin
Enes
Recep
Kübra
Şadi
En güzel lahmacunu yaparak mavi takım kaptanı Şükran oldu. Karşısına ise kırmızı takım kaptanı olarak Şiringül seçildi. Böylece bu haftanın takımları da netleşti.
Kırmızı: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.
Mavi: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.