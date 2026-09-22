Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu

Bu akşam Masterchef'te kaptanlık mücadelesi verildi. En güzel lahmacunu yaparak bu haftanın mavi takım kaptanı olan isim Şükran oldu. Kırmızı takım için ise Şiringül seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı sona erdi. 21 Eylül akşamı oynanan yarışta mavi takımın kaptanı Şükran oldu. Kırmızı takımda ise Şiringül kaptanlık yapacak.

Mavi takım yarışmacıları:

Eyyüp Can

Ayşe

Tolgahan

Emre

Nilay

Tolğa

Muhammed

Bahar

Şükran

Buse

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şiringül

Armağan

Nurten

Hasan Alp

Batuhan

Burçin

Enes

Recep

Kübra

Şadi

MASTERCHEF BU HAFTA TAKIMLARDAKİ İSİMLER

En güzel lahmacunu yaparak mavi takım kaptanı Şükran oldu. Karşısına ise kırmızı takım kaptanı olarak Şiringül seçildi. Böylece bu haftanın takımları da netleşti.

Kırmızı: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.

Mavi: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.