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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:17

Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu haftanın kaptanı belli oldu. En güzel lahmacunu yapan Şükran, mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Şiringül oldu. Böylece Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:17

Bu akşam 'te kaptanlık mücadelesi verildi. En güzel lahmacunu yaparak bu haftanın kaptanı olan isim oldu. için ise Şiringül seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı sona erdi. 21 Eylül akşamı oynanan yarışta mavi takımın kaptanı Şükran oldu. Kırmızı takımda ise Şiringül kaptanlık yapacak.

Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu

Mavi takım yarışmacıları:

Eyyüp Can

Ayşe

Tolgahan

Emre

Nilay

Tolğa

Muhammed

Bahar

Şükran

Buse

Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şiringül

Armağan

Nurten

Hasan Alp

Batuhan

Burçin

Enes

Recep

Kübra

Şadi

Masterchef kırmızı mavi takımda kimler var, takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı belli oldu

MASTERCHEF BU HAFTA TAKIMLARDAKİ İSİMLER

En güzel lahmacunu yaparak mavi takım kaptanı Şükran oldu. Karşısına ise kırmızı takım kaptanı olarak Şiringül seçildi. Böylece bu haftanın takımları da netleşti.

Kırmızı: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.

Mavi: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.

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#şükran
#masterchef
#mavi takım
#kırmızı takım
#Şiringül
#Medya
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