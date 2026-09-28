Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026?

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İstanbul
Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu akşam ödül oyununu kim kazandı merakla takip edilirken, yarışmacılar krem karamel tarifi yaptı. Şeflerin beğenisini alan isim ise ödülün kazananı olacak.
Bu akşam krem karamel yapan yarışmacılar arasında akşamın ilk ödül kazananı Tolgahan oldu. Tolgahan para ödülünün bir kısmı ile Buse ve Recep'e hediye alacağını belirtti. Para ödülünün bir kısmını annesine hediye edeceğini de söyledi.
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu günlerinde kazanan isimlere belirli miktarda para veriliyor. Para ödülünü kazanmak için yarışan yarışmacılar kazandıktan sonra belirlenen miktardaki paranın sahibi oluyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan programda bu haftaya ödül oyunu ile başlandı. Ödül oyununu kazanan isim belirlenen miktarda para ödülünün sahibi oluyor. Para miktarı ise henüz bilinmemekte.