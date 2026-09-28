Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu akşam ödül oyununu kim kazandı merakla takip edilirken, yarışmacılar krem karamel tarifi yaptı. Şeflerin beğenisini alan isim ise ödülün kazananı olacak.

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HABERİN ÖZETİ Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026? Masterchef Türkiye'de bu akşam yapılan krem karamel tarifi ödül oyununu Tolgahan kazandı. Masterchef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu yapıldı. Yarışmacılar krem karamel tarifi yaptı. Ödül oyununu Tolgahan kazandı. Tolgahan, para ödülünün bir kısmıyla Buse ve Recep'e hediye alacağını belirtti. Tolgahan, para ödülünün bir kısmını annesine hediye edeceğini söyledi. Masterchef Türkiye'de ödül oyunu kazanan isimlere para veriliyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam krem karamel yapan yarışmacılar arasında akşamın ilk ödül kazananı Tolgahan oldu. Tolgahan para ödülünün bir kısmı ile Buse ve Recep'e hediye alacağını belirtti. Para ödülünün bir kısmını annesine hediye edeceğini de söyledi.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR 2026?

Masterchef Türkiye'de ödül oyunu günlerinde kazanan isimlere belirli miktarda para veriliyor. Para ödülünü kazanmak için yarışan yarışmacılar kazandıktan sonra belirlenen miktardaki paranın sahibi oluyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NE KADAR 2026?

TV8 ekranlarında yayınlanan programda bu haftaya ödül oyunu ile başlandı. Ödül oyununu kazanan isim belirlenen miktarda para ödülünün sahibi oluyor. Para miktarı ise henüz bilinmemekte.