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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 22:03

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026?

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye'de bugün krem karamel tarifi yapan yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. En güzel tabağı yapan isim ödülün kazananı olacak. Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026 soruları da izleyicinin gündeminde.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 22:03

Ekranların sevilen programı 'de bu akşam ödül oyununu kim kazandı merakla takip edilirken, yarışmacılar krem karamel tarifi yaptı. Şeflerin beğenisini alan isim ise ödülün kazananı olacak.

HABERİN ÖZETİ

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Masterchef Türkiye'de bu akşam yapılan krem karamel tarifi ödül oyununu Tolgahan kazandı.
Masterchef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu yapıldı.
Yarışmacılar krem karamel tarifi yaptı.
Ödül oyununu Tolgahan kazandı.
Tolgahan, para ödülünün bir kısmıyla Buse ve Recep'e hediye alacağını belirtti.
Tolgahan, para ödülünün bir kısmını annesine hediye edeceğini söyledi.
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu kazanan isimlere para veriliyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam krem karamel yapan yarışmacılar arasında akşamın ilk ödül kazananı Tolgahan oldu. Tolgahan para ödülünün bir kısmı ile Buse ve Recep'e hediye alacağını belirtti. Para ödülünün bir kısmını annesine hediye edeceğini de söyledi. 

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR 2026?

Masterchef Türkiye'de günlerinde kazanan isimlere belirli miktarda para veriliyor. Para ödülünü kazanmak için yarışan yarışmacılar kazandıktan sonra belirlenen miktardaki paranın sahibi oluyor.

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödülü ne kadar 28 Eylül 2026?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NE KADAR 2026?

ekranlarında yayınlanan programda bu haftaya ödül oyunu ile başlandı. Ödül oyununu kazanan isim belirlenen miktarda para ödülünün sahibi oluyor. Para miktarı ise henüz bilinmemekte.

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#ödül oyunu
#TV8
#Krem karamel
#Tolgahan
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