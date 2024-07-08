Orta Doğu’nun ezber bozan ismi Mahmud Ahmedinejad TGRT Haber'de

08 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 22:52

İran'ın 6. cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad İran-Türkiye ilişkileri, olası 3. Dünya Savaşı ve Orta Doğu gündemi dahil dünyada öne çıkan başlıklarını TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'a değerlendirdi.

Türkiye ve İran’ın güçlü ilişkilerinin tüm bölgeyi etkilediğini belirten Ahmedinejad. "Türkiye ve İran, işbirliği yapmak zorunda, şartlar bunu gerekli kılıyor" dedi.

3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ

Ahmedinejad, bölgede dengelerin değişeceğini ve 3. Dünya Savaşı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler’in savaşı durdurmaya yeterli gücü olmadığını belirten Ahmedinejad, milliyetçilik ve ülkücülüğün güçlenerek yükseldiğini söyledi. "Biz milliyetçilik ve ülkücülüğü en iyi seviyesine yükseltebiliriz" diyen Ahmedinejad, bu akımların Orta Doğu’da da etkili olacağını dile getirdi.

ABD VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD iç siyasetinde değişiklikler olacağını öngören Ahmedinejad, “Bir ülke güçlü diye tüm dünyaya istediğini yapamaz” diyerek ABD’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’nın birbirine girmesine neden olacağını söyledi.

İRAN'DA DEĞİŞİM İSTEĞİ

Ahmedinejad, İran’da çok büyük değişiklikler olmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Mahmud Ahmedinejad’ın özel röportajı, yarın saat 22.00'da TGRT Haber’de...