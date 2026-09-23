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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:50

Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?

Dijital yayın platformu olan Tod TV, dizi, film ve derbi maçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tek bir platform üzerinden pek çok içeriği izleme imkanı veren Tod TV, son zamanların en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Özellikle de ücreti, giriş işlemlerinin nasıl olacağı derken hangi dizilerin platformda yer aldığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:50

Türkiye’de yer alan dijital yayın platformlarından biri olan , farklı içerikleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Dizi, film ve spor içeriklerini tek bir platform üzerinden yayınlayan Tod TV “Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?” gibi sorularla arama motorlarında merakla araştırılıyor.

TOD TV ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden televizyon programları, diziler, filmler ve spor içeriklerini izleyiciyle buluşturan Tod TV, son zamanlarda oldukça dikkat çeken platformlardan biri oldu. Kullanıcılar tarafından alınan üyelikle birlikte farklı içerikleri tablet, telefon ve bilgisayar üzerinden izlenebiliyor.

Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?

Kullanıcıların istedikleri içerikleri izleyebildiği Tod TV, ücretiyle de merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar ödeyeceği ücret seçilen pakete ve kampanyalara göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle platformda dönemsel olarak farklı paket seçenekleri bulunuyor.

Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?

İndirimli abonelik kampanyaları sunabildiği için güncel fiyat bilgisi Tod TV’nin satın alma erkanından görüntülenebiliyor.

Paket AdıPaket Türü / DetayFiyat
Eğlence PaketiAylık129 TL
Süper Dolu PaketiSezonluk (Aylık Ödeme)459 TL / ay
Süper Lig PaketiAylık1590 TL / ay
Spor Extra PaketiAylık229 TL ya da 350 TL

Tod TV özellikle de spor içerikleri, eğlence ve dizi-film seçenekleriyle izleyicinin dikkatini çeken abonelik paketleri bulunuyor. Bu sebeple de sadece dizi ve film izlemek isteyen bir kullanıcı, spor karşılaşmalarını takip etmek isteyen izleyici ile aynı ücreti ödemeyebilir.

Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?

TOD TV GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Tod TV’ye giriş yapmak isteyenlerin izleyeceği birkaç adım bulunuyor. Özellikle de hesabı olmayan kişilerin ilk önce hesap açması gerekiyor.  Tod TV’ye giriş aşamaları ise genellikle şöyle;

Tod TV uygulamasını ya da internet resmî sitesini açın.

‘Giriş Yap’ seçeneğine dokunun.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra aboneliğiniz kapsamında sizlere sunulan içerikleri görüntüleyin.

Hesabı olmayan kullanıcıların yine aynı ekran üzerinden hesap oluşturarak Tod TV içeriklerini ulaşabilir.

Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?

TOD TV HANGİ DİZİLER VAR?

Tod TV üzerinden yayınlanan dizileri dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yerli dizilerin yanı sıra yabancı yapımlarda platformda yer alıyor. Tod TV’nin beIn ile bağlantılı olması sporseverlerin dikkatini çeken özelliklerden birisi oluyor.

Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?

Güncel dizilerin adları Tod TV’nin resmi internet sitesinde yer alırken dizilerin yeni sezonları ya da popüler olmuş yapımların yeni bölümleri buradan yayınlanıyor. İstediğiniz herhangi bir yerden telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyonlar üzerinden dikkat çeken yapımları izleme imkanınız bulunuyor.

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#Eğlence Paketi
#Süper Dolu Paketi
#Süper Lig Paketi
#Spor Extra Paketi
#Medya
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