Türkiye’de yer alan dijital yayın platformlarından biri olan Tod TV, farklı içerikleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Dizi, film ve spor içeriklerini tek bir platform üzerinden yayınlayan Tod TV “Tod TV ücreti ne kadar? Tod TV giriş nasıl yapılır? Tod TV hangi diziler var?” gibi sorularla arama motorlarında merakla araştırılıyor.

TOD TV ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden televizyon programları, diziler, filmler ve spor içeriklerini izleyiciyle buluşturan Tod TV, son zamanlarda oldukça dikkat çeken platformlardan biri oldu. Kullanıcılar tarafından alınan üyelikle birlikte farklı içerikleri tablet, telefon ve bilgisayar üzerinden izlenebiliyor.

Kullanıcıların istedikleri içerikleri izleyebildiği Tod TV, ücretiyle de merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar ödeyeceği ücret seçilen pakete ve kampanyalara göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle platformda dönemsel olarak farklı paket seçenekleri bulunuyor.

İndirimli abonelik kampanyaları sunabildiği için güncel fiyat bilgisi Tod TV’nin satın alma erkanından görüntülenebiliyor.

Paket Adı Paket Türü / Detay Fiyat Eğlence Paketi Aylık 129 TL Süper Dolu Paketi Sezonluk (Aylık Ödeme) 459 TL / ay Süper Lig Paketi Aylık 1590 TL / ay Spor Extra Paketi Aylık 229 TL ya da 350 TL

Tod TV özellikle de spor içerikleri, eğlence ve dizi-film seçenekleriyle izleyicinin dikkatini çeken abonelik paketleri bulunuyor. Bu sebeple de sadece dizi ve film izlemek isteyen bir kullanıcı, spor karşılaşmalarını takip etmek isteyen izleyici ile aynı ücreti ödemeyebilir.

TOD TV GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Tod TV’ye giriş yapmak isteyenlerin izleyeceği birkaç adım bulunuyor. Özellikle de hesabı olmayan kişilerin ilk önce hesap açması gerekiyor. Tod TV’ye giriş aşamaları ise genellikle şöyle;

Tod TV uygulamasını ya da internet resmî sitesini açın.

‘Giriş Yap’ seçeneğine dokunun.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra aboneliğiniz kapsamında sizlere sunulan içerikleri görüntüleyin.

Hesabı olmayan kullanıcıların yine aynı ekran üzerinden hesap oluşturarak Tod TV içeriklerini ulaşabilir.

TOD TV HANGİ DİZİLER VAR?

Tod TV üzerinden yayınlanan dizileri dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yerli dizilerin yanı sıra yabancı yapımlarda platformda yer alıyor. Tod TV’nin beIn ile bağlantılı olması sporseverlerin dikkatini çeken özelliklerden birisi oluyor.

Güncel dizilerin adları Tod TV’nin resmi internet sitesinde yer alırken dizilerin yeni sezonları ya da popüler olmuş yapımların yeni bölümleri buradan yayınlanıyor. İstediğiniz herhangi bir yerden telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyonlar üzerinden dikkat çeken yapımları izleme imkanınız bulunuyor.