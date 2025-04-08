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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan itiraflar peş peşe geldi: Coğrafya fark etmiyor

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars rolüyle yer alan Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren Kaya hakkında konuştu. Uzak Şehir dizisindeki iki eşiyle de çok farklı karakterlerde olduğunu belirten Ferit Kaya, açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan itiraflar peş peşe geldi: Coğrafya fark etmiyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 15:08

Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Son olarak 20. bölümü yayınlanan Uzak Şehir'de rol alan Ferit Kaya, eşi ile farklı kültürlerde olmalarına rağmen çok mutlu olduklarını anlattı.

UZAK ŞEHİR'İN DEMİR'İNDEN İTİRAFLAR GELDİ

Kanada'dan gelen Alya karakteriyle Mardin'de büyüyen Cihan karakterinin evliliği üzerine işlenen Uzak Şehir'de rol alan Ferit Kaya, kendi evliliğinde de farklı kültürlerin bir araya gelme olayının olduğunu belirtti. Dizide Demir Baybars karakteriyle yer alan Ferit Kaya, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlendiği Yasemin Ceren Kaya hakkında konuştu.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan itiraflar peş peşe geldi: Coğrafya fark etmiyor

Uzak Şehir’ dizisinde 'Demir Baybars' karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Ferit Kaya eşi ve evliliği hakkında konuştu. Kaya, "Ben ve eşim Yasemin çok farklı yerlerden geliyoruz. O Makedon göçmeni bir İstanbullu ben ise Diyarbakırlıyım. Aşk gerçekten de iki insanı buluşturuyor ve kültür, coğrafya fark etmiyor." dedi.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan itiraflar peş peşe geldi: Coğrafya fark etmiyor
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Sıkça Sorulan Sorular

FERİT KAYA KİMDİR?
24 Şubat 1984 doğumlu Ferit Kaya, Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakteriyle oyunculuğa başladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.
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