Alman basını Togg'u öve öve bitiremedi: Türk Tesla'sı çok iyi!

26 May 2024 09:18 - Güncelleme : 26 May 2024 09:18

Togg T10X için 800 bin TL faizsiz kredi desteğinde süre uzatıldı

Togg T10X için 800 bin TL faizsiz kredi desteğinde süre uzatıldı

Togg'dan 800 bin TL'lik faizsiz kredi kampanyası: Başvuru için son saatlere girildi

Togg'dan 800 bin TL'lik faizsiz kredi kampanyası: Başvuru için son saatlere girildi

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, “Türk Tesla'sı Çok İyi" başlıklı yazısında, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı. Dergi Türkiye'nin otomotiv alanındaki deneyimine atıf yaptı. Türkiye’nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değindi. Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığını yazdı.

TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dergi, ToggT10X ile test sürüşü gerçekleştirdi. Aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi. Togg'un 4,59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğunu yazdı. Auto Bild dergisi TOGG’un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyasladı.

UYGUN FİYATA TAM PERFORMANS

Kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğuna vurgu yapan dergi, TOGG’un Dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı da başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğinin altını çizdi. Fiyat performans analizinde ise aynı segmentteki araçlardan daha uygun fiyata sunulduğunu belirtti.