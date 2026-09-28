TOGG hatchback ne zaman çıkacak? 2027 TOGG kampanyaları bekleniyor

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, T10X ve T10F’in ardından ürün gamını yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. T6X adı verilen yeni model, daha ulaşılabilir bir fiyat seviyesine konumlandırılması ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefiyle geliştiriliyor. Model için ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlaması, araçların ise aynı ayın sonundan itibaren kullanıcılara sevk edilmesi planlanıyor.

TOGG HATCHBACK NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG T6X için hedeflenen takvim Haziran 2027 olarak açıklandı. Yeni modelin taleplerinin gelecek yıl haziran ayında alınmaya başlanması ve ilk araçların haziran ayının sonundan itibaren kullanıcılara gönderilmesi planlanıyor. Buna göre T6X’in 2027 yılının ortasında kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Yeni modelin geliştirme sürecinin son aşamalarına geldiği belirtilirken kamuoyuyla paylaşılan araç görüntülerinin de sınırlı olduğu görülüyor. TOGG tarafından yeni modele ait olduğu doğrulanan görüntü dışında sosyal medyada yayılan bazı T6X veya farklı model iddialarındaki görsellerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Bu nedenle T6X'e ilişkin tasarım ve teknik özelliklerde resmi açıklamalar esas alınıyor.

Süreç Planlanan tarih Durum T6X geliştirme çalışmaları 2026 Devam ediyor Yeni model için ön talep Haziran 2027 Planlanıyor İlk teslimatlar Haziran 2027 sonu Planlanıyor Kullanıcılarla buluşma 2027 yazı Hedefleniyor Kesin satış fiyatının açıklanması Henüz açıklanmadı Bekleniyor Teknik özelliklerin tamamının açıklanması Henüz açıklanmadı Bekleniyor

TOGG HATCHBACK T6X FİYATI NE KADAR OLACAK?

T6X’in fiyatı için daha önce gündeme gelen yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesindeki hedef korunuyor. Ancak bu rakam aracın kesin satış fiyatı olarak açıklanmış değil. TOGG yönetimi, yeni modelin mevcut fiyat seviyelerine kıyasla çok daha ulaşılabilir olması için çalışıldığını ve satış döneminde buna uygun finansman kampanyalarının da planlandığını belirtiyor.

T6X’in 2027 yılında satışa çıkmasına kadar üretim maliyetleri, kur, vergiler ve otomotiv piyasasındaki değişiklikler nihai fiyat üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle 1,3 milyon TL seviyesinin mevcut aşamada bir fiyat hedefi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Karşılaştırma açısından TOGG’un resmi fiyat listesinde T10X’in 2026 itibarıyla versiyona göre 1,9 milyon TL’nin üzerinde başlayan teslim fiyatları bulunuyor.

TOGG T6X ÖZELLİKLERİ NELER?

T6X’in kompakt sınıfta daha ulaşılabilir bir TOGG modeli olarak geliştirilmesi planlanıyor. Modelin elektrikli araç teknolojisi, dijital kullanıcı deneyimi ve bağlantılı otomobil özellikleriyle TOGG ürün ailesinin bir parçası olması hedefleniyor. Bununla birlikte batarya kapasitesi, motor gücü, şarj süresi ve maksimum hız gibi teknik verilerin tamamı henüz resmi olarak açıklanmış değil.

T6X için internette farklı menzil ve performans rakamları paylaşılmasına rağmen bu değerlerin resmi teknik özellik olarak kabul edilmemesi gerekiyor. TOGG’un kamuoyuyla paylaştığı bilgiler doğrultusunda şu aşamada kesinleşen temel nokta, modelin daha erişilebilir bir fiyat hedefiyle geliştirildiği ve 2027 yılının haziran ayında kullanıcılarla buluşturulmasının planlandığı.

TOGG'UN MEVCUT VE YENİ MODELLERİ

TOGG T10X: Elektrikli SUV model

TOGG T10F: Elektrikli fastback model

TOGG T6X: Daha ulaşılabilir fiyat hedefiyle geliştirilen yeni model

Yeni B segmenti modeller: 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’de kullanıcılarla buluşturulması hedeflenen yeni modeller

TOGG HATCHBACK T6X ELEKTRİKLİ Mİ, MENZİLİ KAÇ KM?

T6X, TOGG’un elektrikli araç ürün gamını genişletmek amacıyla geliştirdiği yeni modeller arasında yer alıyor. Modelin doğuştan elektrikli akıllı cihaz yaklaşımı doğrultusunda hazırlanması planlanırken, farklı motor ve batarya seçeneklerine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

Bu nedenle T6X’in menzili konusunda şu aşamada kesin bir kilometre değeri vermek mümkün değil. Batarya kapasitesi, resmi menzil değeri, şarj süresi ve motor seçenekleri gibi ayrıntıların satış tarihine yaklaşıldıkça açıklanması bekleniyor. T6X için sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan kesin menzil rakamları ise resmi teknik veri olarak değerlendirilmemeli.

TOGG T6X TAKSİCİLER İÇİN DE GÜNDEMDE

T6X’in daha ulaşılabilir fiyat hedefi ticari kullanım açısından da gündeme geldi. Taksici esnafı, yeni modelin uygun satın alma ve finansman koşullarıyla sunulması halinde ticari taksilerde kullanılmasına yönelik talebini dile getirdi. T6X’in şehir içi kullanıma uygunluğu, elektrikli yapısı ve daha ulaşılabilir fiyat hedefi bu alandaki ilgiyi artıran başlıklar arasında bulunuyor.

Taksi kullanımına yönelik özel finansman veya satın alma koşulları konusunda ise henüz açıklanmış kesin bir uygulama bulunmuyor. TOGG’un mevcut modellerinde farklı finansman seçenekleri sunulurken, T6X için kampanyaların satış döneminde devreye alınmasının planlandığı belirtiliyor.