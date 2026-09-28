Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Otomobil
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:32

TOGG hatchback ne zaman çıkacak? 2027 TOGG kampanyaları bekleniyor

TOGG’un yeni hatchback modeli T6X için geri sayım sürüyor. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedeflenen elektrikli modelin Haziran 2027’de ön talebe açılması ve aynı ayın sonunda ilk teslimatların başlaması planlanıyor. T6X için yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesinde bir fiyat hedefi gündemde.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TOGG hatchback ne zaman çıkacak? 2027 TOGG kampanyaları bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:32

’nin yerli otomobil markası , ve ’in ardından ürün gamını yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. T6X adı verilen yeni model, daha ulaşılabilir bir fiyat seviyesine konumlandırılması ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefiyle geliştiriliyor. Model için ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlaması, araçların ise aynı ayın sonundan itibaren kullanıcılara sevk edilmesi planlanıyor.

TOGG HATCHBACK NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG T6X için hedeflenen takvim Haziran 2027 olarak açıklandı. Yeni modelin taleplerinin gelecek yıl haziran ayında alınmaya başlanması ve ilk araçların haziran ayının sonundan itibaren kullanıcılara gönderilmesi planlanıyor. Buna göre T6X’in 2027 yılının ortasında kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

TOGG hatchback ne zaman çıkacak? 2027 TOGG kampanyaları bekleniyor

Yeni modelin geliştirme sürecinin son aşamalarına geldiği belirtilirken kamuoyuyla paylaşılan araç görüntülerinin de sınırlı olduğu görülüyor. TOGG tarafından yeni modele ait olduğu doğrulanan görüntü dışında sosyal medyada yayılan bazı T6X veya farklı model iddialarındaki görsellerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Bu nedenle T6X'e ilişkin tasarım ve teknik özelliklerde resmi açıklamalar esas alınıyor.

SüreçPlanlanan tarihDurum
T6X geliştirme çalışmaları2026Devam ediyor
Yeni model için ön talepHaziran 2027Planlanıyor
İlk teslimatlarHaziran 2027 sonuPlanlanıyor
Kullanıcılarla buluşma2027 yazıHedefleniyor
Kesin satış fiyatının açıklanmasıHenüz açıklanmadıBekleniyor
Teknik özelliklerin tamamının açıklanmasıHenüz açıklanmadıBekleniyor

TOGG HATCHBACK T6X FİYATI NE KADAR OLACAK?

T6X’in fiyatı için daha önce gündeme gelen yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesindeki hedef korunuyor. Ancak bu rakam aracın kesin satış fiyatı olarak açıklanmış değil. TOGG yönetimi, yeni modelin mevcut fiyat seviyelerine kıyasla çok daha ulaşılabilir olması için çalışıldığını ve satış döneminde buna uygun finansman kampanyalarının da planlandığını belirtiyor.

TOGG hatchback ne zaman çıkacak? 2027 TOGG kampanyaları bekleniyor

T6X’in 2027 yılında satışa çıkmasına kadar üretim maliyetleri, kur, vergiler ve otomotiv piyasasındaki değişiklikler nihai fiyat üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle 1,3 milyon TL seviyesinin mevcut aşamada bir fiyat hedefi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Karşılaştırma açısından TOGG’un resmi fiyat listesinde T10X’in 2026 itibarıyla versiyona göre 1,9 milyon TL’nin üzerinde başlayan teslim fiyatları bulunuyor. 

TOGG T6X ÖZELLİKLERİ NELER?

T6X’in kompakt sınıfta daha ulaşılabilir bir TOGG modeli olarak geliştirilmesi planlanıyor. Modelin elektrikli araç teknolojisi, dijital kullanıcı deneyimi ve bağlantılı otomobil özellikleriyle TOGG ürün ailesinin bir parçası olması hedefleniyor. Bununla birlikte batarya kapasitesi, motor gücü, şarj süresi ve maksimum hız gibi teknik verilerin tamamı henüz resmi olarak açıklanmış değil.

T6X için internette farklı menzil ve performans rakamları paylaşılmasına rağmen bu değerlerin resmi teknik özellik olarak kabul edilmemesi gerekiyor. TOGG’un kamuoyuyla paylaştığı bilgiler doğrultusunda şu aşamada kesinleşen temel nokta, modelin daha erişilebilir bir fiyat hedefiyle geliştirildiği ve 2027 yılının haziran ayında kullanıcılarla buluşturulmasının planlandığı.

TOGG'UN MEVCUT VE YENİ MODELLERİ

  • TOGG T10X: Elektrikli SUV model
  • TOGG T10F: Elektrikli fastback model
  • TOGG T6X: Daha ulaşılabilir fiyat hedefiyle geliştirilen yeni model
  • Yeni B segmenti modeller: 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’de kullanıcılarla buluşturulması hedeflenen yeni modeller 

TOGG HATCHBACK T6X ELEKTRİKLİ Mİ, MENZİLİ KAÇ KM?

T6X, TOGG’un elektrikli araç ürün gamını genişletmek amacıyla geliştirdiği yeni modeller arasında yer alıyor. Modelin doğuştan elektrikli akıllı cihaz yaklaşımı doğrultusunda hazırlanması planlanırken, farklı motor ve batarya seçeneklerine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmış değil. 

Bu nedenle T6X’in menzili konusunda şu aşamada kesin bir kilometre değeri vermek mümkün değil. Batarya kapasitesi, resmi menzil değeri, şarj süresi ve motor seçenekleri gibi ayrıntıların satış tarihine yaklaşıldıkça açıklanması bekleniyor. T6X için sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan kesin menzil rakamları ise resmi teknik veri olarak değerlendirilmemeli. 

TOGG T6X TAKSİCİLER İÇİN DE GÜNDEMDE

T6X’in daha ulaşılabilir fiyat hedefi ticari kullanım açısından da gündeme geldi. Taksici esnafı, yeni modelin uygun satın alma ve finansman koşullarıyla sunulması halinde ticari taksilerde kullanılmasına yönelik talebini dile getirdi. T6X’in şehir içi kullanıma uygunluğu, elektrikli yapısı ve daha ulaşılabilir fiyat hedefi bu alandaki ilgiyi artıran başlıklar arasında bulunuyor.

Taksi kullanımına yönelik özel finansman veya satın alma koşulları konusunda ise henüz açıklanmış kesin bir uygulama bulunmuyor. TOGG’un mevcut modellerinde farklı finansman seçenekleri sunulurken, T6X için kampanyaların satış döneminde devreye alınmasının planlandığı belirtiliyor. 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Türkiye
#TOGG
#t10f
#t10x
#T6x
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.