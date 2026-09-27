Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan’ın Anım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Karabağ’ın işgalden kurtarılması için mücadele eden şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle anan Erdoğan, “Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır"