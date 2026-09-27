Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan’ın Anım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ mücadelesinde şehit ve gazileri anarak, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı. Karabağ'ı işgalden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle yâd etti. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve sonsuza kadar da öyle kalacağını belirtti.

Karabağ’ın işgalden kurtarılması için mücadele eden şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle anan Erdoğan, “Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır"

https://x.com/RTErdogan/status/2104171698723401899