CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlenen TBMM yeni yasama yılı değerlendirme kampında farklı bir olay yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kılıçdaroğlu'na Bolu'da kepçe sürprizi! Partililerin karşılama planı değişti CHP'nin Bolu Abant'ta yeni yasama yılı değerlendirme kampı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun otele gelişinde, alana pankart asmak için getirilen iş makinesinin arızalanması üzerine karşılama planı değişti. Kamp alanına iş makinesi ile pankart getirilmesi planlandı. İş makinesi, otelin girişinde arızalanarak hareketsiz kaldı. Arızalı kepçenin yerinden çekilememesi üzerine karşılama heyeti yeni bir düzenleme yaptı. Protokol üyeleri, planlanan noktanın daha önüne ilerleyerek Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampın yapılacağı otele gelişinden kısa bir süre önce alana pankart asmak amacıyla iş makinesi getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GELİŞİNE DAKİKALAR KALA BOZULDU

Pankartın asılmasının ardından araç, tam otelin girişinde arıza yaparak hareketsiz kaldı. Kılıçdaroğlu’nun alana ulaşmasına dakikalar kala bozulan kepçeyi bulunduğu yerden kaldırmak için başka bir araç getirildi.

Yapılan müdahalelere rağmen arızalı araç yerinden çekilemedi. Otelin tam giriş noktasının kapanması üzerine karşılama heyeti mecburi bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldı.

KARŞILAMA DÜZENİ DEĞİŞTİRİLDİ

Protokol üyeleri, planlanan noktanın daha ön tarafına doğru ilerleyerek karşılama hattını yeniden oluşturdu. Kılıçdaroğlu, protokol tarafından bu yeni noktada karşılanarak otele giriş yaptı.