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Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:14

Kılıçdaroğlu'na Bolu'da kepçe sürprizi! Partililerin karşılama planı değişti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'taki kampına katılmadan önce pankart asmak için getirilen bir kepçe otel girişinde bozuldu. Dakikalarca uğraşılmasına rağmen kepçe bulunduğu yerden kaldırılamayınca partililerin Kılıçdaroğlu'nu karşılama planı da değişti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:14

'nin Bolu Abant'ta düzenlenen yeni yasama yılı değerlendirme kampında farklı bir olay yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Kılıçdaroğlu'na Bolu'da kepçe sürprizi! Partililerin karşılama planı değişti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
CHP'nin Bolu Abant'ta yeni yasama yılı değerlendirme kampı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun otele gelişinde, alana pankart asmak için getirilen iş makinesinin arızalanması üzerine karşılama planı değişti.
Kamp alanına iş makinesi ile pankart getirilmesi planlandı.
İş makinesi, otelin girişinde arızalanarak hareketsiz kaldı.
Arızalı kepçenin yerinden çekilememesi üzerine karşılama heyeti yeni bir düzenleme yaptı.
Protokol üyeleri, planlanan noktanın daha önüne ilerleyerek Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

CHP Genel Başkanı 'nun kampın yapılacağı otele gelişinden kısa bir süre önce alana pankart asmak amacıyla getirildi. 

Kılıçdaroğlu'na Bolu'da kepçe sürprizi! Partililerin karşılama planı değişti

KILIÇDAROĞLU'NUN GELİŞİNE DAKİKALAR KALA BOZULDU

Pankartın asılmasının ardından araç, tam otelin girişinde arıza yaparak hareketsiz kaldı. Kılıçdaroğlu’nun alana ulaşmasına dakikalar kala bozulan kepçeyi bulunduğu yerden kaldırmak için başka bir araç getirildi. 

Kılıçdaroğlu'na Bolu'da kepçe sürprizi! Partililerin karşılama planı değişti

Yapılan müdahalelere rağmen arızalı araç yerinden çekilemedi. Otelin tam giriş noktasının kapanması üzerine karşılama heyeti mecburi bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. 

KARŞILAMA DÜZENİ DEĞİŞTİRİLDİ

Protokol üyeleri, planlanan noktanın daha ön tarafına doğru ilerleyerek karşılama hattını yeniden oluşturdu. Kılıçdaroğlu, protokol tarafından bu yeni noktada karşılanarak otele giriş yaptı.

 

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#CHP
#TBMM
#kemal kılıçdaroğlu
#iş makinesi
#Bolu Abant
#Politika
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